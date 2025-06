عميد هندسة مصر للمعلوماتية: الرياضيات أساس وظائف المستقبل

6/15/2025 11:00:49 AM

الأحد 15/يونيو/2025 - 11:00 ص 6/15/2025 11:00:49 AM

أكد الدكتور عمرو الشريف القائم بأعمال عميد كلية هندسة بـ جامعة مصر للمعلوماتية، أهمية إقبال المزيد من الطلاب بمراحل التعليم المختلفة علي دراسة الرياضيات التي تلعب دورا مهما في جميع أوجه صناعات وخدمات ووظائف المستقبل.

وأضاف أن الرياضيات هي أساس الخوارزميات وبرامج الحاسب، والذكاء الاصطناعي قلب الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، وتطبيقاتهما المختلفة، فعلم الرياضيات ليس بعيدًا عن الحياة، ففي كل مرة نتصل بآخرين عبر الإنترنت، أو نحفظ بياناتنا في السحابة الإلكترونية، أو نعتمد على نظام ملاحة دقيق، فأن خلف هذه التكنولوجيا علماء يعملون على "حماية" بياناتنا من الضياع، بدقة لا تقل عن دقة الجراح.

وقال، خلال بيان صحفي صادر عن الجامعة إن مصر لديها قاعدة عريضة من علماء الرياضيات والمتخصصين في مجالاتها المختلفة، القادرين على إحداث فارق كبير في تعزيز تنافسية مصر واقتصادها، وهو أمر يجب البناء عليه بتعريف النشء الصغير خاصة الطلبة المقبلين على امتحانات الثانوية العامة بإنجازات علمائنا كي يكونوا لهم قدوة عند اختيار مسارهم التعليمي ومجال عملهم مستقبلا.

جامعة مصر للمعلوماتية تختفي بعلماء الرياضيات المصريين

وأشار إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية ممثلة في كلية الهندسة تحتفي بإنجازات العديد من أعضاء هيئة التدريس بها مثل الدكتورة هالة زايد أستاذة هندسة الحاسب امين لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات والتي نشرت بأهم الدوريات العلمية العالمية أكثر من 120 بحثا في مجالات متعددة منها الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب وتعليم الآلة، والدكتور يسري حسن أستاذ الرياضيات البحتة والدكتور محمد إسماعيل أستاذ الفيزياء والدكتور رامي تقي الدين أستاذ مساعد الرياضيات التطبيقية.

من جانبه أشار الدكتور رامي تقي الدين الي ان الرياضيات تلعب دوراَ مهمًا في حماية الاتصالات المختلفة وما تتضمنه من رسائل هاتفية، ومكالمات فيديو، وصور وملفات وبيانات يتم تبادلها عبر شبكة الإنترنت، وهي تنتقل بين المرسل والمستقبل بسرعة الضوء، ورغم ما تتعرض له هذه الاتصالات والبيانات أثناء انتقالها من ضوضاء وتشويش في الشبكات أو ضعف في الإشارة تظل صورنا، ومحادثاتنا، وملفاتنا سليمة، وذلك بفضل "الرياضيات التطبيقية" وتحديدًا نظرية الترميز (Coding Theory)، وهو مجال تخصصي.

اكتشاف رموز رياضية ترفع من كفاءة نقل البيانات الكترونيا

وأضاف ان الترميز هو علم ابتكرته الرياضيات من أجل تحصين البيانات ضد الأخطاء التي قد تحدث لها أثناء نقلها عبر قنوات مملوءة بالضجيج والتشويش، مثل الإنترنت، أو الأقمار الصناعية، أو حتى في أنظمة التخزين السحابي. فكما نرتدي "درعًا" واقيًا لحماية أجسامنا، نستخدم "نظرية الترميز" لحماية بياناتنا.

وكشف عن الانتهاء من مشروع بحثي بدأ عام 2022، مع أحد رواد هذا المجال، وهو البروفيسور باتريك سولي، ونتج من هذا التعاون نشر بحث مهم في فبراير الماضي في مجلة Applied and Computational Mathematics، بعنوان: "Galois Hulls of Multi-Twisted Codes over Finite Fields". حيث توصلنا الي رموزا رياضية سيرفع استخدامها من كفاءة عمليات نقل البيانات الكترونيا وتحصينها امام مخاطر التشويش الذي تتعرض له ويقلل من خطر فقدانها.

وأضاف أن هناك تعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية وفرنسا، في أبحاث اخري ستفتح افاق جديدة، حيث فزنا بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، والتي مولت مهمة علمية بفرنسا لمدة ستة أشهر، تعاونت خلالها مع علماء فرنسيين بارزين مثل البروفيسور أندريه ليرواه والبوفيسور باتريك سولي. حيث أنجزنا دراستين علميتين، تم رفعهما مؤخرًا على Arxiv ورابطهما: https://arxiv.org/abs/2503.03762

https://arxiv.org/abs/2503.24303

وقال: إن الرياضيات وتطبيقاتها في نظرية الترميز لها أهميتها في حياتنا اليومية خاصة في ثلاث مجالات رئيسية وهي:

1- الاتصالات اللاسلكية: سواء كان الأمر يتعلق بشبكات المحمول، الواي فاي، أو الأقمار الصناعية، فإن الرموز المستخدمه تضمن أن تصل البيانات سليمة حتى مع وجود تشويش أو ضعف في الإشارة.

2- أمن المعلومات والتشفير: في عصر الهجمات السيبرانية، تساعد هذه الأكواد في بناء نظم تشفير أقوى، تحمي خصوصية المستخدمين، وتؤمن الشبكات ضد محاولات الاختراق.

3- التطبيقات الصناعية المختلفة: في الأنظمة الذكية المتصلة بنظام تحكم آلي والتي تظهر في العديد من المجالات الحديثة (كالسيارات ذاتية القيادة)، حيث يتم تبادل ملايين البيانات في الثانية، بتلك النظم. لذلك، فإن استخدام الرموز في نقل تلك البيانات أمر بالغ الأهمية، لأنه يمنع الأخطاء التي قد تؤدي إلى كوارث.

