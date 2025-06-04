مصر للمعلوماتية توقع اتفاقية تعاون مع جامعة لانكستر البريطانية

شهدت اليوم الأربعاء المهندسة غادة مصطفى لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، التوقيع على اتفاق تعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية وجامعة لانكستر التي تعد ضمن أفضل عشر جامعات بالمملكة المتحدة، مما يعزز شبكة العلاقات الدولية لجامعة مصر للمعلوماتية التي ترتبط باتفاقات تعاون وتبادل دراسي وبحثي مع أفضل وأشهر جامعات العالم خاصة في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وتنضم لهم بريطانيا الآن.

تعاون بين جامعتي مصر للمعلوماتية ولانكستر، فيتو

وقع الاتفاق الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والبروفيسور كريك سمبيل مدير البحوث الدولية بجامعة لانكستر، كما شهد التوقيع كل من: السفير شريف كامل سفير مصر بلندن، وذلك عبر الاتصال بشبكة الانترنت، ومارك هوارد مدير المركز الثقافي البريطاني بمصر والبروفيسور مروان عز الدين أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة "لانكستر"، بجانب عمداء كليات مصر للمعلوماتية وقيادات الجامعة.

مصر للمعلوماتية: ندعم جهود مصر للارتقاء بمستوى التعليم العالي

وقال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة: إن جامعة مصر للمعلوماتية حريصة على نقل أفضل الممارسات التعليمية بالخارج خاصة بكبري جامعات العالم الي مصر لدعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي من أجل دخول مصر بقوة في الثورة الصناعية الرابعة لتصبح منتج لتقنيات تلك الثورة الصناعية وليس مجرد مستهلك لها، وهو ما يتطلب إعداد خريج جامعي يمتلك جميع المؤهلات والقدرات المطلوبة للتعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة عالميًا والأهم مؤهل لمتطلبات وظائف المستقبل ولريادة الأعمال.

وأضاف حمد، أن التعاون مع جامعة "لانكستر" التي تعد من أفضل الجامعات البريطانية، يعزز مكانة جامعة مصر للمعلوماتية محليا وعربيا خاصة أن اتفاق التعاون مع الجامعة البريطانية يتيح العديد من المزايا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة مصر للمعلوماتية وكلياتها المختلفة، سواء من حيث تبادل الخبرات والنقاش والحوار المستمر والتعاون في الأبحاث والأنشطة وجميع مجالات الاهتمام الأكاديمي المختلفة وأيضا تبادل الزيارات والتدريس بين الجامعتين.

وأشار إلى أن أوجه التعاون مع الجامعة البريطانية بموجب اتفاق اليوم تشمل أيضا التعاون في فرص ومبادرات بحثية بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلا الجامعتين؛ وتوفير منتدى لتبادل المعلومات والخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

تفاصيل الاتفاق بين جامعتي مصر للمعلوماتية ولانكستر البريطانية

وأوضح رئيس مصر للمعلوماتية، أن الاتفاق ينص على تبني آلية للتواصل المنتظم بين الجامعتين لتسهيل تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين بهدف التدريس والدراسة والبحث الأكاديمي؛ وتشجيع التبادل المتبادل للكتب والمنشورات والمعلومات الأكاديمية الأخرى، والتعاون في اجراء أبحاثً مشتركة، بما في ذلك النشر والأنشطة الاكاديمية الأخرى، بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ودعم الأنشطة الأخرى مثل المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الأكاديمية والمعارض المشتركة وغيرها من أشكال التبادل الأكاديمي ذات المنفعة المتبادلة.

ولفت إلى أن الاتفاق تضمن أيضا التزام الجامعتين على العمل معا لتطوير مجالات أكاديمية ذات الاهتمام المشترك، مثل إنشاء برنامج لتبادل أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب، وتطوير برنامج أكاديمي مشترك لمنح شهادة من إحدى الجامعتين أو كليهما، ويخضع هذا البرنامج لإجراءات ضمان الجودة الخاصة بكل جامعة فيما يتعلق بالموافقة والمراجعة وإعادة الموافقة على البرامج الأكاديمية المشتركة المقدمة بالتعاون مع شريك دولي.

يذكر أن جامعة "لانكستر" تحظى بسمعة دولية مرموقة في التميز في مجالي التعليم والبحث العلمي، فهي ضمن أفضل 10 جامعات في المملكة المتحدة (وفقًا لدليل الجامعات الكامل لعام 2025)، وبين أفضل 150 جامعة على مستوى العالم بـتصنيف كيو إس العالمي لعام 2025.

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