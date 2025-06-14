حتي تكسب إيران الحرب!

علي إيران إن أرادت وقف الحرب أن توجع العدو الصهيوني.. وإن أرادت إوجاعه فعليها بالتركيز علي هدفين أساسيين في هذه المرحلة، القواعد الجوية لمنع استخدامها في العدوان عليها.. والثاني المناطق المدنية ، ففي استهدافها تأثير علي وضع نتنياهو والداخل كله، كما من شأنه دفع العدو الصهيوني إلي استهداف مناطق مماثلة في إيران.. وهذا سيدفع الداخل الإيراني إلي مزيد من التماسك والتوحد، وبالتالي إفشال المخطط الصهيوأمريكي كله!



باختصار.. ليس هناك مؤشرات علي قرب وقف المعارك، وبالتالي أفضل وسائل استعجال ذلك هو إلحاق أكبر خسائر بالعدو.. إن وقفت الحرب بشروط غير التي أرادها العدو الصهيوني سيكون الأخير قد خسر المعركة وهو المطلوب!



آن أوان الصواريخ فرط صوتية التي لا يمكن وقفها أو صدها ولا التعامل معها ولا حتي ببطاريات صواريخ ثاد الأمريكية شديدة التطور حتي لو أشرف علي تشغيلها طاقم أمريكي! لماذا؟! لأن صواريخ فاتح 1 وفاتح (فتاح) 2 تصل سرعته إلي 15 ماخ! أي 15 ضعف سرعة الصوت!

وهناك تقارير علي بلوغها 18 ماخ! في حين ثاد وهو أقوي صواريخ في العالم مع "أس 400" الروسي أقصي سرعة يمكنها التعامل معها هي 8 ماخ! وبالتالي ستمر الصواريخ حتما!



العدو الصهيوني تجرأ علي قدس أقداس إيران وهو البرنامج النووي في كل محطاته ومصانعه.. واليوم تم استهداف مناطق للطاقة.. وبالتالي تم تجاوز كل خطوط إيران الحمراء، وبالتالي ليس هناك -ويحب ألا يكون هناك- خطوط حمراء علي الجانب الآخر!



السؤال: ما مخزون إيران من الصواريخ؟! وما قدراتها علي استمرار تصنيعها؟ وما العدد الذي دمرته الضربات الصهيونية منها؟! الإجابة علي ذلك عند قادة إيران التي يبدو تماسكها واضحا.. ولا يبدو في الأفق أي انهيار داخلي.. وحاصل تفاعل كل ذلك سيحدد شكل الساعات القادمة!



ملحوظة مهمة: كل ضرر يصيب العدو يزيد تعاطف شعوب العالم مع إيران.. وهذا في ذاته مكسب مهم في هذه الحرب المستمرة منذ سنوات.. ومستمرة لسنوات!

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