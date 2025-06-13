الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
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إيران..الرد بهذه الطريقة أو الاستسلام!

لا جديد نقوله عن الداخل الإيراني بعدما قلناه في مقالات عديدة الفترة الماضية منها عن                "التدمير الوشيك لإيران" و" ما بعد ضرب ايران وما قبله" وغيرها من مقالات وتناولنا فيها شكل الصراع الايراني الصهيوني، والأهداف التي ستتقرر من أعلاها باسقاط النظام وأدناها بتعطيل البرنامج النووي الإيراني لسنوات!


اليوم وقد جري ما جري.. تتأكد فرضياتنا السابقة من الاختراق الاستخباري الصهيوني لإيران.. وأنه ربما من خلاله جري اختراق الجبهات اللبنانية والسورية واليمنية.. ويؤكد فرضيتنا -وفرضية الدنيا كلها اليوم- من تغير شكل الحروب..

وهو ما قلناه بعد تفجير أجهزة بيجر التابعة لحزب الله! والتي تعتمد علي التكنولوجيا في المقام الأول وتوظيفها بالتخطيط الجيد، وكلاهما يتفوق فيه العدو الإسرائيلي بكل أسف ليس ضد إيران وحسب وإنما في المنطقة كلها!

 
اليوم باتت إيران -فيما يبدو حتي اللحظة- عارية تماما من أي دفاعات جوية.. ومن أي قدرات جوية فاعلة.. وهذا خطورته أنه سيمكن القوات الجوية الصهيونية من استكمال مهامها بنجاح، وهو ما يعني استمرار تدمير مكونات الدولة الإيرانية، وليس القوات المسلحة ولا الحرس الثوري فقط! أي المنشآت العلمية والصناعية والتعليمية المدنية، وهو ما سيؤدي في النهاية -أو ينبغي أن يؤدي- إلي انهيار النظام الإيراني..

والذي ينجح في توجيه ضربات علي معلومات بهذه الدقة وفي وقت واحد بإمكانيات جوية إلكترونية بهذا المستوي قادر علي تجهيز قوي سياسية بديلة ستطرح نفسها -ساعتئذ- باعتبارها منقذ إيران من الانهيار الحاصل، وهو ما سيجمل أي علاقة لها بالأمريكان والصهاينة!

 
الساعات القادمة ستقرر شكل المستقبل كله.. لو حدث رد إيراني موجع ستكون الكتلة الكبيرة من الصواريخ الايرانية لم تدمر وقادرة علي الرد.. وأفضل طريقة لوقف الهجمات الصهيونية هو إشغالها بالدفاع عن نفسها أو علي الأقل إحداث تعادل أو شبه تعادل في المواجهة.. 

أما إذا جاء الرد الإيراني عاديا وتقليديا بصواريخ باليستية وليس بالصواريخ فرط الصوتية، فالأمل قائم حتي لو قل حجمه في امتصاص ضربات صهيونية جديدة واستيعابة الصدمة، وإعادة ترتيب القدرات الدفاعية الإيرانية.. أما إذا لم يحدث هذا ولا ذاك خلال ساعات فننتظر تسلية إسرائيلية علي باقي المنشآت النووية في فوردو بوشهر وأربكان وأراك، وغيرها أو طلب وستمرار إسقاط النظام أو طلب استسلام!

 

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بعدها.. سيكون المشروع الصهيوني في أزهي حالاته.. ويبقي الطريق مفتوحا للخطوات التالية له.. ما هي؟ لهذا حديث آخر!

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