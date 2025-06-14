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المدرسة الرياضية ببنها تعلن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2025-2026

المدرسة الاعدادية
المدرسة الاعدادية الرياضية ببنها، فيتو

أعلنت المدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية ببنها التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية عن قبول دفعة جديدة من طلاب الصف الاول الاعدادي والصف الأول الثانوى  للعام الدراسي الجديد 2025-2026.

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المدرسة الرياضية ببنها تعلن عن قبول دفعة جديدة دفعة جديدة  للعام الدراسي الجديد 2025-2026
 

أوضحت المدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية ببنها أن التقدم للالتحاق بالعام الدراسي الجديد سيكون 
وفقا للشروط والإجراءات التالية:-
-  الطلاب المتقدمين للصف الأول الإعدادى يلزم أن  يكون الطالب ناجح فى الصف السادس الابتدائى ومنقول للصف الأول الإعدادى.
-  الطلاب المتقدمون للصف الأول الثانوى أن يكون ناجح فى الصف الثالث الإعدادى بمجموع قبول الثانوى العام  و حاصل على بطولة رياضية معتمدة من المنطقة أو الاتحاد الخاص باللعبة وذلك فى الألعاب المدرجة بالمدرسة.
أوضح بيان  المدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية ببنها أن سحب ملف الالتحاق من المدرسة مقابل قيمة نقدية قدرها 50 جنية ( خمسون جنيها).

المدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية ببنها، تشكل لجنة ثلاثية لاستلام مستندات التحاق الطلاب 
 

أشار بيان المدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية ببنها أنه يتم تشكل لجنة ثلاثية تحت إشراف مدير إدارة المدرسة لاستلام ومراجعة وفحص مستندات التحاق الطلاب المتقدمين للمدرسة قبل إجراء عملية الاختبارات والالتحاق بالمدرسة.

أشار البيان إلى أنه يتطلب للالتحاق بالمدرسة إجراء الكشف الطبى في تخصصات  النظر  والصدر والقلب والأمراض الجلدية  او اى امراض أخرى تعوق الطالب عن ممارسة النشاط الرياضى ويعلن أسماء الطلاب الغير لائقين طبيا.

أضاف أنه من قواعد القبول اجتياز اختبار القوام واللياقة البدنية والمهارية والثقافة الرياضية التى تقوم المدرسة بإجرائها
أشار البيان إلى أنه يتم التقدم إلى المدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية ببنها اعتبارا من يوم الاثنين
الموافق 16 يونيو الجاري وذلك بمقر المدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية بنين ببنها  شارع عبد الستار خضر بجوار مدرسة الشبان المسلمين ببنها

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التربية والتعليم بالقليوبية المدرسة الرياضية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

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