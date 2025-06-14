انقلاب سيارة تريلا محملة بسن بطريق مصر الإسكندرية الزراعي ووقوع مصاب وشلل مروري

شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي، نزلة كوبري طوخ العلوي اتجاه القاهرة، صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة تريلا محملة بالسن، ما أسفر عن إصابة شخص، وتعطل مؤقت في الحركة المرورية.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل (تريلا) محملة بمواد بناء "سن"، وذلك بنزلة كوبري طوخ العلوي في اتجاه القاهرة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بوحدات المرور وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث، وتم الدفع بمعدات رفع لإزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات.

انقلاب تريلا محملة بالسن بطريق مصر الإسكندرية الزراعي ووقوع مصاب

وأسفر الحادث عن إصابة عمرو، 30 سنة، مقيم بشبين القناطر، وجرى نقله إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما تم إخطار مركز شرطة طوخ وهيئة الطرق والكباري لمعاينة موقع الحادث، وتولت الجهات المعنية التحقيق في أسباب وملابسات الواقعة.

وتواصل الأجهزة المختصة جهودها لرفع الكفاءة المرورية وتأمين الطريق أمام المواطنين.

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