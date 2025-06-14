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المشدد 15 عام لسائق بتهمة قتل شخص بسلاح نارى بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 15 عاما، لسائق، لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى، وذلك بغرض سرقته، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

تعود أحداث القضية ليوم 17/ 8 / 2024 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم:- "حسن ا ح ج" 19 سنة - سائق، في القضية رقم 20327 لسنة 2024 جنايات مركز القناطر الخيرية، المقيدة برقم 1379 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه قتل المجني عليه "موفق بهجت عبد العزيز" عمدًا.

وأسند أمر الإحالة  بالقليوبية قيام المتهمين  بقتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بية النية وعقد العزم بأن توجه قاصدًا مسكنه وأشهر في مواجهته سلاحًا ناريًا موضوع الإتهام التالي وأطلق صوب رأسه عيارًا قاصدًا من ذلك قتله، على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة أنه سرق المبلغ المالي النقدي المملوك للمجني عليه “موفق ب”  كان بين طيات ملابسه عقب أن أصابه بعياره كما شرع في سرقة ماكينة رى من أحد ملحقات مسكنه، وأنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا (فرد خرطوش) علي النحو المبين بالتحقيقات.

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