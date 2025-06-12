محافظ القليوبية: قاعدة البيانات دقيقة لضمان وصول لحوم صكوك الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية

شهِدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، استلام ٢ طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، جاء ذلك بحضور الشيخ ياسر الغياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والأستاذة رشا حامد وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بالقليوبية.

محافظ القليوبية يشهد إستلام ٢ طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية



وأكدَّ "محافظ القليوبية" أن هذه المُبادرة تأتي ضمن خطة شاملة لتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين المُستحقين، مُثمنًا الدور البارز الذي تقوم به وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي في مشروع صكوك الأضاحي ومساهمته في توفير الحماية المُجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإيصال المُساعدات للمُستحقين في القرى والمراكز والاحياء.

ولفت إلى أن هذه الدفعة التي تم استلامها اليوم تُعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم إستلامها تِباعًا وتوزيعها لتوسيع دائرة النفع على المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم إيصال لحوم الأضاحي من خلال لجنة من مديرتي الأوقاف والتضامن الإجتماعي لضمان وصولها للمُستحقين من خلال قاعدة البيانات الدقيقة المُسجلة لدى التضامن الإجتماعي بالأسر الأولى بالرعاية للتخفيف عليهم.

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