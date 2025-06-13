محافظة القليوبية تضبط 600 كيلو منتجات لحوم مجهولة المصدر

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية حملة مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة بنها، أسفرت عن ضبط 600 كيلوجرام من منتجات اللحوم الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات داخل أحد المطاعم الشهيرة.

صحة القليوبية تضبط 600 كيلو جرام منتجات لحوم مجهولة المصدر بالقليوبية

وجاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بـالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، وبقيادة الدكتور بكري سعيد، مدير الإدارة الصحية ببنها.

وأكدت المديرية في بيان لها، أن اللحوم المضبوطة كانت متغيرة في خواصها الطبيعية، ومجهولة المصدر، مما يُشكل خطرًا على الصحة العامة، وقد تم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها ومن أدوات الطهي وإرسالها إلى المعامل المركزية ببنها. وأثبتت نتائج التحاليل أن العينات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير محضر ضد المطعم لعدم استيفائه الاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير عدة محاضر أخرى لعدد من العاملين لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والجلدية.

وأوصت اللجنة بغلق المطعم فورًا نظرًا لإدارته بدون ترخيص، ووجود مخالفات صحية جسيمة تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، فيما تم إحالة الواقعة للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية استمرار حملاتها على المنشآت الغذائية؛ لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

ضبط منتجات لحوم غير صالحة للاستخدام بالقليوبية،فيتو

ضبط منتجات لحوم غير صالحة للاستخدام بالقليوبية،فيتو

ضبط منتجات لحوم غير صالحة للاستخدام بالقليوبية،فيتو

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