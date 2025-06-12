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بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة والجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، حالة من القلق والترقب يعيشها أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية 2025، بمحافظتي القاهرة والجيزة، ترقبا لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025.

 

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة والجيزة

 وتستعد مديريات التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من عملية التصحيح والرصد الدرجات واعتمادها رسميا من قبل كل محافظ.

 

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025

 ففي محافظة القاهرة، أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم، أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن أعمال التصحيح مازالت مستمرة ببعض الإدارات التعليمية.

وأوضح المصدر لـ فيتو أنه بعد الانتهاء من أعمال التصحيح سيتم مراجعة النتائج  بكل إدارة على حدة، لتتم بعد ذلك أعمال التجميع والمراجعة مرة أخرى بالمديرية ليتم اعتمادها من قبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

وفي محافظة الجيزة، كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس.

وأوضح مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القادمة، ستعلن فور انتهاء المحافظة من عملية التصحيح ورصد الدرجات.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة بالاسم ورقم الجلوس 

وأضاف المصدر أنه سيتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الجيزة بعد اعتمادها من محافظ الجيزة خلال الأيام القادمة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، فيتو

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية 2025 قريبا، على أن يتمكن الطلاب من استخراجها من خلال إدخال رقم جلوسهم فقط من هنــا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية


وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:
مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة “فيتو” لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء الأمور، ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس. 

  1. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية  2025 بالقاهرة من هنــا
  2. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة من هنــــا
  3. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بشمال سيناء من هنــا
  4. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقليوبية من هنــا
  5. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية من هنــا
  6. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمنيا من هنــا
  7. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ببني سويف من هنا 
  8. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بأسيوط من هنا 
  9. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بسوهاج من هنــا 

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية 2025

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

 

 

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