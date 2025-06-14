السبت 14 يونيو 2025
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برقم الجلوس، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية..فيتو

 قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة تعليم تعليم الدقهلية، إن  نتيجة الشهادة الإعدادية ستظهر عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية وموقع مديرية التربية والتعليم عقب اعتمادها من اللواء طارق مرزوق محافظ الإقليم بعد الانتهاء من التصحيح والتجميع والرصد والمراجعة خلال أيام  وستحصل عليها برقم الجلوس.

 

ترقب لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 

 ويترقب آلاف الطلاب والطالبات وأولياء الأمور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية 2025، حيث انتهت قبل عيد الأضحى المبارك مباشرة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني في جميع المحافظات، لتبدأ بعدها مرحلة التصحيح والمراجعة لإعلان النتيجة بعد اعتمادها من محافظ الدقهلية.

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية

وأكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية  أنه سيتم الإعلان عن رابط إلكتروني مخصص للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2025 خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتمكن الطلاب من استخراجها من خلال إدخال رقم جلوسهم فقط. 

وأنهى  126 ألفًا و383 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية  ماراثون الامتحانات وفي انتظار إعلان النتيجة، ويتزايد إقبالهم علي محركات البحث لمعرفة موعد إعلان النتيجة.

ويمكن للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 فور اعتمادها رسميًا من خلال هذا الرابط 

موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بالدقهلية 

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم الدقهلية،  استئناف أعمال التصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية  تمهيدا لإعلان النتيجة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور الانتهاء من أعمال التصحيح

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أنه بعد الانتهاء من أعمال التصحيح سيتم مراجعة النتائج  بكل إدارة على حدة، لتتم بعد ذلك أعمال التجميع والمراجعة مرة أخرى بالمديرية ليتم اعتمادها من قبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة 

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة 

ويكون مجموع  المواد 140

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الدقهلية
امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الدقهلية

 

جدير بالذكر أن العمل في الكنترولات يجري على قدم وساق في نطاق محافظة الدقهلية، وذلك للتمكن من إنهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية في أسرع وقت مع مراعاة الدقة الكاملة، وتحديد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وذلك تمهيدًا لعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذي أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الدقهلية 126190 طالبًا وطالبةً، موزعين على 590 لجنة امتحانية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

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