السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يصل البحيرة لتفقد ومتابعة سير العمل بمشروعات "حياة كريمة"

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، محافظة البحيرة؛ لتفقد ومتابعة سير العمل بمجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية في عددٍ من القطاعات المختلفة، يُرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

جولة رئيس الوزراء بمحافظة البحيرة

وقال رئيس الوزراء إن زيارته التي يقوم بها اليوم إلى محافظة البحيرة تأتي في إطار الزيارات المتوالية التي يقوم بها، برفقة زملائه من الوزراء المعنيين، إلى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة وتفقد المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين جودة حياة أهالينا في المحافظات والريف المصري.

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن زيارة اليوم إلى محافظة البحيرة تتضمن تفقد ومتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تشمل كذلك تفقد عددٍ من المشروعات المهمة في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل بذل قصارى جهدها من أجل تحقيق نقلة نوعية في جودة حياة المواطنين في شتى المحافظات، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء محافظة البحيرة البحيرة وزيرة التنمية المحلية

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع خطة توفير مخزون مطمئن من المواد البترولية والغاز الطبيعي

معلومات الوزراء: 8 محظورات خاصة بامتحانات الثانوية العامة 2025

مدبولي يعقد اجتماعا مع وزيري الكهرباء والبترول لاستعراض تداعيات الأحداث العسكرية بالمنطقة

رئيس الوزراء: نتابع أحداث إيران أولا بأول وننسق لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة

رئيس الوزراء يستعرض التوصيات والمقترحات المطروحة خلال البرنامج التلفزيوني "المواجهة"

مدبولي يتابع خطط التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين صناعتها

مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

رئيس الوزراء يترأس لجنة الطروحات الحكومية

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام القادمة

ارتفاع تاريخي في سعر الجنيه الذهب بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

برقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

ارتفاع كبير في أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 14 يونيو 2025

أسعار الذهب صباح اليوم السبت في مصر (آخر تحديث)

إيران تحذر أمريكا وبريطانيا وفرنسا من دعم إسرائيل: سنقصف قواعدكم

سؤال "الترانزيستور" في الفيزياء يربك طلاب الثانوية الأزهرية: صعب وغير مباشر (فيديو)

إسرائيل لن تهاجم مصر، توفيق عكاشة: الحرب تستمر أسابيع ونجل شاه إيران يستعد لساعة الصفر

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 14 يونيو 2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار الشوفان في الأسواق اليوم الجمعة 13/6/2025

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأزهر للفتوى عن حكم زيارة قبر النبي: من أعظم الطاعات وأجل القربات

تفسير رؤية السجن في المنام وعلاقتها بمواجهة المشاكل والصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية