أخبار مصر اليوم، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة، الحكومة تعلن خطة تأمين الغاز والكهرباء،الأرصاد تعلن طقس الغد وتحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

بالاسم ورقم الجلوس رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة ، تزايدت عمليات البحث من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم، عبر محركات البحث المختلفة عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

الحكومة تعلن خطة تأمين الغاز والكهرباء

كشف السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،عن تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محافظ البنك المركزي ووزير البترول والثروة المعدنية، بهدف مراجعة خطة الدولة لتأمين احتياجاتها من الوقود والغاز الطبيعي خلال فصل الصيف

الكهرباء تكشف خطة التعامل مع نقص إمدادات الوقود والعودة لـ تخفيف الأحمال

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء مازالت آمنة حتى الآن وتكفي احتياجات تشغيل المحطات.

إقلاع 5 رحلات إلى وجهاتها بعد هبوطها اضطراريا بمطار شرم الشيخ

أعلنت وزارة الطيران المدني عن تطور جديد بشأن استقبال مطار شرم الشيخ الدولي صباح اليوم الخميس، رحلات جوية تابعة لشركات طيران أردنية، تم تحويل مسارها إلى المطار نتيجة الإغلاق المؤقت لبعض المجالات الجوية في المنطقة.

تعرف على الشروط والمستندات، محافظة الجيزة تطرح 1700 جبانة جاهزة للتسليم

تعلن محافظة الجيزة الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات عن طرح قطاع (س) بجبانتي (١٥، ١٦) بإجمالي عدد (١٧٠٠) مدفن جاهز للمسلمين بمساحة (٢١.٦٦ م²) في الكيلو ٤٧ طريق الفيوم بنظام حق الانتفاع، وذلك لقاطني محافظة الجيزة وأحياء مدينة الجيزة والمراكز والمدن والقرى التي لا يوجد بها مدافن (أبو النمرس - البدرشين - الحوامدية - كرداسة - أوسيم).

الأرصاد تعلن طقس الغد وتحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

حذرت هيئة الارصاد الجوية من شبورة صباحية من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

73 ألف طالب بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الفيزياء غدًا

يستأنف طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، امتحاناتهم يوم السبت المقبل بأداء الامتحان في مادة الفيزياء، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، وزير الطيران يتابع حركة التشغيل بالمطارات

أجرى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، جولة ميدانية تفقَّد خلالها عددًا من المرافق التشغيلية الحيوية، شملت مركز عمليات مطار القاهرة الدولي، ومركز العمليات بالشركة المصرية للمطارات، ومركز عمليات الملاحة الجوية، ومركز عمليات وزارة الطيران المدني، وذلك لمتابعة تطورات الموقف أولًا بأول، والاطمئنان على جاهزية هذه المرافق للتعامل مع أية مستجدات طارئة.

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