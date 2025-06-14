مصادر إيرانية: الحرب ستطول القواعد الأمريكية بالمنطقة

كشفت مصادر إيرانية عن الحرب على إسرائيل سوف تتوسع في الأيام القادمة لتشمل كل المناطق المحتلة والقواعد الأمريكية بالمنطقة، حسب وكالة فارس الإيرانية.

الجيش الإيراني: هجومنا القادم على إسرائيل سيكون بنحو 2000 صاروخ

أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني، أن الإطلاق الصاروخي القادم نحو تل أبيب سيكون بنحو ألفي صاروخ.

وأوضح أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل سيكون 20 ضعفا من الهجمات السابقة.

إعلام إيراني: طهران قصفت 150 موقعا إسرائيليا من بينها قواعد جوية

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، أن الضربات التي شنتها طهران استهدفت أكثر من 150 موقعا في إسرائيل من بينها قواعد جوية تضم مقاتلات من طراز إف 35 وإف 16 وإف 15.

غارات إسرائيلية تستهدف مواقع صواريخ الحرس الثوري الإيراني

وأعلنت وسائل إعلام عن استهداف غارات إسرائيلية مواقع الصواريخ التابعة للحرس الثوري الإيراني وموقع بيدكنه العسكري بمحافظة طهران.

إيران تعلن إسقاط مسيرات إسرائيلية اخترقت الأجواء لتنفيذ مهام تجسسية

وذكر التلفزيون الإيراني، أن القوات الإيرانية، أسقطت مسيرات إسرائيلية كانت في مهمة "تجسس" في شمال غرب البلاد.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن القوات الإيرانية "تمكنت من إسقاط مسيرات إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوي للبلاد في منطقة سلماس الحدودية"، مضيفا أن "المسيرات دخلت المجال الجوي الإيراني في مهام تجسس واستطلاع".

وأعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن القوات الجوية تواصل مهاجمة أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

وفي ساعة مبكرة من صباح السبت، تبادلت إيران وإسرائيل إطلاق الصواريخ والغارات الجوية بعد أن نفذت إسرائيل أكبر هجوم لها على الإطلاق ضد إيران في محاولة لمنعها من تطوير سلاح نووي.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس، أكبر مدينتين في إسرائيل، مما دفع السكان إلى الملاجئ مع انطلاق موجات متتالية من الصواريخ الإيرانية في السماء.

وقال جيش الاحتلال إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له تعمل على اعتراض تلك الصواريخ.

وأضاف: "في الساعة الأخيرة، تم إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل من إيران، وتم اعتراض بعضها".

وأضاف أن فرق الإنقاذ تعمل في عدد من المواقع في جميع أنحاء البلاد حيث وردت أنباء عن سقوط قذائف، دون التعليق على وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفي إيران ذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية أنه سُمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

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