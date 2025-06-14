إيران تطلق الموجة السابعة من الصواريخ على إسرائيل ومقتل 3 وإصابة 21 في الهجوم السادس

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، عن إطلاق الموجة السابعة من الهجوم بـالطائرات المسيّرة والصواريخ باتجاه أهداف داخل إسرائيل.

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي عن “جولة جديدة من هجمات ”الوعد الصادق 3"، في إشارة إلى اسم العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل ردا على ضرباتها الدامية التي استهدفت إيران.

وتحدثت تقارير عبرية عن تسلل طائرات مسيرة إلى منطقة وادي عربة، فعلت على إثرها الجبهة الداخلية صفارات الإنذار في جنوب البلاد تحسبًا لأي تهديد.

وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية في وقت لاحق أن "الحادثة انتهت".

أعلنت وسائل إعلام عبرية،في وقت سابق السبت، عن مقتل 3 إسرائيليين في وسط البلاد جراء إصابتهما في الهجوم الإيراني السادس، فيما أصيب نحو 21 شخصًا بجروح متفاوتة.

أفادت وسائل إعلام عبرية أن عددًا من الإسرائيليين عالقون داخل مبان تضررت نتيجة سقوط صواريخ أطلقتها إيران على وسط إسرائيل، في سادس هجوم صاروخي إيراني منذ بدء الهجمات بين طهران وتل أبيب.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عشرة أشخاص على الأقل أُصيبوا، بينهم امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا أصيبت بجروح وصفت بالمتوسطة، عقب سقوط صاروخ قرب منازل خاصة في منطقة السهل الساحلي.

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