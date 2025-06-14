هجوم إسرائيلي على مستودعات للذخيرة ومنصات لإطلاق صواريخ باليستية في 3 مدن إيرانية

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، إن إسرائيل شنت هجومًا استهدف منطقة همدان غرب إيران ومستودعًا للذخيرة في مدينة زنجان، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة أسدآباد غرب البلاد.

قالت القناة 12 العبرية، صباح السبت، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الغارة التي نُفذت في منطقة أسد آباد غربي إيران استهدفت منصات لإطلاق صواريخ باليستية.

ويأتي الهجوم الإسرائيلي الجديد بالتزامن مع أعلن التلفزيون الإيراني، في وقت سابق السبت، عن إطلاق الموجة السابعة من الهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه أهداف داخل إسرائيل.

وتحدثت تقارير عبرية عن تسلل طائرات مسيّرة إلى منطقة وادي عربة، فعلت على إثرها الجبهة الداخلية صفارات الإنذار في جنوب البلاد تحسبًا لأي تهديد.

وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية في وقت لاحق أن "الحادثة انتهت".

أعلنت وسائل إعلام عبرية،في وقت سابق السبت، عن مقتل 3 إسرائيليين في وسط البلاد جراء إصابتهما في الهجوم الإيراني السادس، فيما أصيب نحو 21 شخصًا بجروح متفاوتة.

أفادت وسائل إعلام عبرية أن عددًا من الإسرائيليين عالقون داخل مبان تضررت نتيجة سقوط صواريخ أطلقتها إيران على وسط إسرائيل، في سادس هجوم صاروخي إيراني منذ بدء الهجمات بين طهران وتل أبيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.