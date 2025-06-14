هل قتل خامنئي في الضربة الإسرائيلية؟ خبير إسرائيلي يكشف عن عملية اختراق كبيرة وما يحدث في مخبأ المرشد

انتشرت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية غير الرسمية تفيد بمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي جراء الغارات الإسرائيلية على العاصمة طهران.

وحتى الآن، لا توجد أي أدلة موثقة أو تصريحات رسمية تؤكد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، ونقلت رويترز عن مصدر أمني إيراني قوله إن خامنئي "على قيد الحياة ويتلقى باستمرار إحاطات حول التطورات".

وقال الخبير الإسرائيلي في الشأن الإيراني، بيني سباتي، إن خامنئي يعيش حالة من "الهلع" داخل مخبئه، خشية تكرار عملية "بيجير" تستهدف البنية التحتية التكنولوجية الإيرانية وتُمكّن إسرائيل من ضرب أهداف دقيقة داخل البلاد، بحسب ما نقلته صحيفة معاريف العبرية.

وأضاف سباتي، وهو باحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن تقارير من داخل إيران تتحدث عن صواريخ تنطلق من غرب البلاد ثم تنفجر في الجو بعد ثوانٍ، ما يعزز الشكوك بوجود خلل متعمد في أنظمة الصواريخ الإيرانية ناتج عن هجوم سيبراني أو تشويش تقني.

وأشار إلى منشورات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية تقول إن "إسرائيل تسيطر فعليًا على غرب إيران"، مضيفًا: "تخيلوا أثر هذا في كرامة النظام الإيراني؟".

وسبق لسباتي أن دعا الشعب الإيراني إلى الثورة على نظامه، وخاطب الإيرانيين قائلًا: "انزلوا إلى الشوارع. نحن شعبان شقيقان. وآمل أن نراكم في طهران وتل أبيب معًا".

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