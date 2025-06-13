الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

حقيقة صور خلع المرشد الإيرانى على خامنئى عباءته وارتداء البدلة العسكرية

صورة خلع المرشد الإيراني
صورة خلع المرشد الإيراني عباءته، فيتو

الهجوم الإسرائيلي على إيران، فتح أبواب مواقع التواصل الاجتماعى لنشر صور ومقاطع فيديو مفبركة وسط فيض الأخبار عن العمليات، ومن أبرز الصور المتداولة اليوم، خلع المرشد الإيراني آية الله على خامنئى عباءته وارتداء البدلة العسكرية.

صورة خلع المرشد عباءته وارتداء البدلة العسكرية

وبالبحث العكسى عن أصل صورة خلع المرشد عباءته وارتداء البدلة العسكرية، تبين عدم صحتها وأنها تعود إلى تاريخ 25 يونيو عام 2021، ومجتزئة من الصورة الأصلية للمرشد الإيراني الذي خلع عباءته إلى جواره لتلقى جرعة من لقاح كورونا وقت تفشى الجائحة.

أصل صورة خلع المرشد عباءته، فيتو
أصل صورة خلع المرشد عباءته، فيتو

وتداول نشطاء مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى فى المنطقة العربية، نفس الصورة للمرشد الإيراني، فى سبتمبر الماضى، عقب اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وزعموا حينها أنها تحمل دلالة على عملية عسكرية إيرانية وشيكة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني الجديد

إلى ذلك تعهد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني الجديد، اللواء محمد باكبور في رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي بأن "أبواب الجحيم ستُفتح على الإسرائيليين".

خامنتى يتلقى لقاح كورونا، فيتو
خامنتى يتلقى لقاح كورونا، فيتو

وقدم فى رسالته التعازي إلى المرشد الإيراني، في مقتل جمع من القادة وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من العلماء النوويين، والنساء والأطفال الأبرياء في الهجوم الإرهابي الذي شنّه الكيان الصهيوني، فجر الجمعة.

وقال القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني: إن القوات الإيرانية "ستقود الكيان الصهيوني نحو مصير مؤلم ومرير، مع تبعات هائلة ومدمّرة".

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