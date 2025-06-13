7 فوائد للفشار، أبرزها خسارة الوزن ومحاربة السرطان

يحتوي الفشار على الألياف الضرورية لعملية الهضم ومضادات الأكسدة التي تساهم في مكافحة السمنة، والسكري من النوع الثاني، والسرطان، وأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة أكثر من الفواكه والخضروات.

القيم الغذائية لكوبين من الفشار:

السعرات الحرارية: 62 سعرة حرارية

الكربوهيدرات: 12.4 جرام

الدهون: 0.73 جرام

الألياف: 2.3 جرام

البروتين: 2 جرام

فوائد الفشار الصحية

1. يعزز صحة الأمعاء

الفشار مصدر جيد للألياف، والتي تُعرف بقدرتها على "تحريك الأمور" في الأمعاء، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي. لكن دور الألياف لا يقتصر على تخفيف الإمساك فقط، بل هي الغذاء الأساسي لميكروبيوم الأمعاء، الذي يعزز الصحة العامة.

ويمكن أن تؤدي الأمعاء الصحية إلى تحسين عملية الأيض والمناعة وصحة الدماغ، وتناول الألياف يحسن صحة الأمعاء لأنه يغذي البكتيريا الودية في الأمعاء التي تحافظ على توازن الأمور.

2. يكافح السمنة

الفشار وجبة خفيفة رائعة إذا كان الشخص يسعى لخسارة الوزن. فهو يتميز بمحتوى عالٍ من الألياف ولا يحتوي على سكر مضاف، مما يمنح شعورًا بالشبع بسعرات حرارية أقل.

فالألياف أبطأ في الهضم، لذلك تمنح شعورًا بالشبع، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية إذا اخترت الأنواع الخالية من السكر أو الزبدة أو الزيت المضاف.

لا تتوقف قوة الفشار في إنقاص الوزن عند هذا الحد، فهو يحتوي أيضًا على مادة البوليفينول التي تُدعى حمض الفيروليك، والتي قد تساعد في مكافحة السمنة، وحمض الفيروليك قد يساعد في إدارة السمنة ومتلازمة الأيض.

3. يساعد في تنظيم سكر الدم

سواء كان الشخص يعاني من مرض السكري أو يسعى للوقاية منه، يمكن أن يكون الفشار خيارًا ذكيًا كوجبة خفيفة، فتساعد الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة مثل الفشار في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة. وعندما يكون مصابًا بالسكري أو ما قبل السكري، فإنه يرغب في تجنب التقلبات الكبيرة في نسبة السكر في الدم.

4. يحارب السرطان

تشير الدلائل إلى أن الحبوب الكاملة هي مقاتلون محتملون للسرطان، والفشار طريقة ممتعة للحصول على هذه الحبوب، فتناول نظام غذائي صحي يتضمن الحبوب الكاملة قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والمعدة.

وقد يتمتع الفشار أيضًا ببعض القوة الإضافية في مكافحة السرطان، حيث وجدت الدراسات أن حمض الفيروليك يكافح الإجهاد التأكسدي، الذي يمكن أن يؤدي إلى تلف الحمض النووي والسرطان.

5. يخفض ضغط الدم

يعاني ملايين البالغين حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، وهو سبب رئيسي لأمراض القلب، وإن إضافة الفشار إلى النظام الغذائي – إلى جانب الأطعمة الصحية الأخرى الغنية بمضادات الأكسدة – يمكن أن يفيد مستويات ضغط الدم.

وتشير الأبحاث إلى أن حمض الفيروليك في الفشار له آثار مضادة للالتهابات تعزز ضغط الدم الصحي، بالإضافة إلى أن اتباع نظام غذائي عالي الألياف يرتبط بانخفاض ضغط الدم.

6. يعزز مستويات الكوليسترول الصحية

يُثير ارتفاع الكوليسترول خطر تصلب الشرايين، الذي يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية. قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة مثل الفشار في منع هذه المشاكل.

وتُزيل الألياف القابلة للذوبان في الفشار بعض الكوليسترول من الجسم. بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة سريرية أن حمض الفيروليك قلل من مستويات الكوليسترول لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

7. يحمي صحة الدماغ

قد يكون تناول الفشار بدلًا من الوجبات الخفيفة المصنوعة من الحبوب المكررة أو السكر خطوة نحو تحسين صحة الدماغ، حيث وجدت الدراسات على النماذج أن حمض الفيروليك يمكن أن يبطئ تطور مرض الزهايمر. كما وجدت الأبحاث أن تناول الحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في خفض خطر التدهور المعرفي، مما يمنح فوائد صحية للدماغ.

تجنب خيارات الفشار غير الصحية

يبدأ الفشار كوجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية، حتى تدخل الزبدة والملح والنكهات الاصطناعية على الخط.

غالبًا ما يتم بيع الفشار بالدهون المشبعة والصوديوم. وتجنب الفشار الذي يحتوي على مستويات عالية من الزبدة أو السكر أو الملح، لذلك فيجب استخدم كمية صغيرة من زيت الزيتون أو الأفوكادو أو الكانولا، وتبّله بتوابل أو بهارات قليلة السكر.

وتحتوي معظم أنواع الفشار الميكروويف أيضًا على ملح وسكريات وزيوت ومواد كيميائية إضافية. أفضل رهان هو شراء حبوب الفشار العادية وتحضيرها بالمنزل.

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