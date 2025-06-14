طريقة عمل الباباز، كيك شرقى لذيذ وسهل التحضير

طريقة عمل الباباز، الباباز من أنواع الكيك الشرقى اللذيذ التى كانت تقدمه ربات البيوت باستمرار لسهولة تحضيره ومذاقه المميز خاصة أنه يسقى بالشربات.

وطريقة عمل الباباز، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، فهو حلوى منزلية شهيرة.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل الباباز.

مكونات عمل الباباز:-

2 كوب دقيق متعدد الاستعمالات

3 بيضات كبيرة

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1/4 كوب سكر

1/3 كوب حليب دافئ

1/3 كوب زبدة مذابة

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة فانيليا

للشربات (القطر):

2 كوب سكر

1 و1/2 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا أو قشر برتقال (اختياري)

طريقة عمل الباباز:-

في وعاء صغير، اخلطي الخميرة مع الحليب الدافئ وملعقة صغيرة سكر، واتركيها تتفاعل 10 دقائق.

في وعاء كبير، ضعي الدقيق ورشة الملح والسكر، ثم أضيفي البيض تدريجيًا مع الخفق.

أضيفي خليط الخميرة والزبدة المذابة والفانيليا، واخلطي حتى تحصلي على عجينة لينة شبه سائلة.

غطي الوعاء واتركي العجينة تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا حتى يتضاعف حجمها.

حضري قوالب الباباز (قوالب ميني كيك أو كب كيك) وادهنيها بالزبدة.

اسكبي العجينة في القوالب بحيث تملأ نصف القالب فقط.

اتركي العجينة في القوالب لتختمر مرة ثانية لمدة 20–30 دقيقة.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، ثم اخبزي الباباز لمدة 20 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبي.

ولتحضير الشربات، ضعي السكر والماء في قدر على النار.

عندما يغلي الخليط، أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي 10 دقائق حتى يثقل قليلا.

أضيفي الفانيليا أو نكهة البرتقال، ثم ارفعيه عن النار.

بمجرد خروج الباباز من الفرن، اغمسيه مباشرة في القطر الساخن أو الدافئ واتركيه يتشرب جيدا.

يمكن تقديمه كما هو أو مع كريمة مخفوقة أو مربى أو فواكه حسب الرغبة.

يمكن حفظ الباباز بعد تشريبه في الثلاجة، ويفضل تقديمه بارد أو بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة عمل الباباز

ولعمل الروانى

مكونات عمل كيكة الروانى:-

للكيكة

4 بيضات

1 كوب سكر

1 كوب سميد ناعم

½ كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

½ كوب زبادي

½ كوب جوز هند

للشربات

1 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة ماء زهر أو فانيليا (اختياري)

طريقة عمل كيكة الروانى:-

في قدر على النار، ضعي الماء والسكر وقلبي حتى يذوب السكر.

اتركي المزيج حتى يغلي، ثم أضيفي عصير الليمون.

اتركيه يغلي لمدة 7 دقائق تقريبا، ثم أطفئي النار وأضيفي ماء الزهر إذا رغبتى فى ذلك، ودعيه يبرد تماما.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح المزيج كريمي.

أضيفي الزبادي وقلبي جيدا.

في وعاء آخر، اخلطي السميد، الدقيق، البيكينج بودر، وجوز الهند.

أضيفي الخليط الجاف إلى المزيج السائل وقلبي بلطف حتى يتجانس.

صبي المزيج في صينية مدهونة بالسمن ومرشوشة بالسميد أو الدقيق.

اخبزيها لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تنضج ويصبح وجهها ذهبيا.

فور إخراج الكيكة من الفرن، صبي الشربات البارد عليها وهي ساخنة.

اتركيها تبرد وتتشرب القطر، ثم قطعيها وقدميها.

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