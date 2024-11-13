طريقة عمل كيكة الروانى، بنكهة جوز الهند المميزة

طريقة عمل كيكة الروانى، الروانى من الكيك الشهير الذى يقدم منذ زمن وهو يتميز عن باقى انواع الكيك لأنه هش ويسقى بالشربات وله نكهة مميزة لأنه يقدم بجوز الهند.

وطريقة عمل كيكة الروانى، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل بمكونات بسيطة واقتصادية.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل كيكة الروانى.

مكونات عمل كيكة الروانى:-

1 كوب سميد ناعم

1 كوب دقيق

1 كوب سكر

1/2 كوب زيت نباتي

1/2 كوب لبن (حليب)

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

1/2 كوب جوز الهند

1/2 كوب ماء الزهر أو ماء الورد (اختياري)

للشربات

1 كوب سكر

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة ماء الزهر أو ماء الورد (اختياري)

كيكة الروانى

طريقة عمل كيكة الروانى:-

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

ادهنى قالب الكيك بالقليل من الزيت ورشّي عليه قليل من الدقيق أو استخدمي ورق الزبدة.

في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر جيدًا باستخدام مضرب كهربائي حتى يصبح الخليط كريميًا.

أضيفي الزيت والفانيليا واستمري في الخفق حتى يتجانس.

في وعاء آخر، اخلطي السميد والدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح.

أضيفي خليط الدقيق إلى خليط البيض تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب، ثم أضيفي اللبن بالتدريج حتى تحصلي على خليط متماسك وناعم.

أضيفي جوز الهند في هذه المرحلة.

صبي خليط الكيك في القالب المحضر.

ادخلي القالب إلى الفرن واتركيه لمدة 30-40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك ويصبح لونه ذهبيًا.

يمكن اختبار نضجه عن طريق إدخال عود خشبي في المنتصف، فإذا خرج نظيفًا يكون قد نضج.

في قدر صغير، امزجي السكر والماء واتركيهما على نار متوسطة حتى يغلي المزيج.

عندما يبدأ في الغليان، أضيفي عصير الليمون واتركي المزيج يغلي لمدة 10 دقائق حتى يثخن قليلًا.

إذا كنتِ تفضلين، أضيفي ماء الزهر أو ماء الورد للحصول على نكهة مميزة.

ارفعي الشراب عن النار واتركيه ليبرد.

بعد أن ينضج الكيك ويبرد قليلًا، قومي بسكب الشراب البارد فوق الكيك وهو دافئ.

اتركيه لمدة 10 دقائق حتى يمتص الكيك الشربات بالكامل ويصبح طريًا ورطبا.

يمكن تزيين كيكة الروانى بالمكسرات المفرومة أو الفواكه المجففة حسب الرغبة.

للحصول على طعم أفضل، يفضل تحضير الشربات قبل أن تجهزي الكيك حتى يبرد.