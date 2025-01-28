الثلاثاء 28 يناير 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الرواني، كيكة مكوناتها بسيطة وطعمها مميز

كيكة الرواني
كيكة الرواني

طريقة عمل الرواني، من وصفات الكيك غير التقليدية، فهي يضاف إليها الشربات وجوز الهند، ومن مقاديرها الأساسية اللبن الزبادي.

 

الرواني تعد من طرق الكيك التي توارثناها عن الأجداد، والتي لها قواما وطعما مميزا ومختلفا عن بقية أنواع الكيك المعتادة.
 

 

طريقة عمل الرواني بأسهل خطوات

 

وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل كيكة الرواني.

طريقة كيكة الرواني
طريقة كيكة الرواني

مكونات كيكة الرواني

كوب دقيق
كوب دقيق سيمولينا
كوب سكر
كوب لبن زبادي
نصف كوب جوز هند مفروم
نصف كوب زيت نباتي
3 بيضات
ملعقتين صغيرتين بيكنج بودر
ملعقة كبيرة فانيليا سائلة أو ملعقتين صغيرتين فانيليا بودر

 

مكونات الشربات

3 أكواب ماء
3 أكواب سكر
عصير نصف ليمونة

 

طريقة التحضير

تحضير الشربات:
    نضع الماء والسكر في قدر على نار متوسطة ونتركه حتى يغلي.
     نخفف الحرارة ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق.
    نضيف عصير الليمون ونتركه يغلي لمدة دقيقة أخرى.
    نرفعه من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد.

تحضير كيكة الرواني
     نضع البيض والسكر والفانيليا في الخلاط ونخفق جيدًا حتى يصبح المزيج كريميًا.
    نضيف الزبادي ونخفق حتى يمتزج.
    نضيف الدقيق والسميد والبيكنج بودر ونخفق حتى يصبح المزيج متجانسًا.
     نضيف جوز الهند ونخفق مرة أخرى.

صبي الخليط في صينية فرن مقاس 22×22 مُدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق.

ندخلها الفرن المُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة أو حتى تنضج.

نخرجها من الفرن ونتركها تبرد قليلًا.

نسقيها بالشربات البارد.

نزينها بجوز الهند المبشور وتقدم باردة.

نصائح لتحضير كيكة الرواني الهشة:

استخدمي دقيق السميد الناعم للحصول على كيكة هشة.
لا تبالغي في خفق البيض والسكر حتى لا تصبح الكيكة قاسية.
أضيفي جوز الهند المبشور إلى الشربات قبل سكبه على الكيكة للحصول على نكهة مميزة.

ملاحظات

يمكن إضافة 2 ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة إلى خليط الكيكة للحصول على نكهة القرفة.
يمكن إضافة 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام إلى خليط الكيكة للحصول على نكهة الشوكولاتة.

 

طريقة عمل الباوند كيك

طريقة الباوند كيك
طريقة الباوند كيك

طريقة عمل الباوند كيك، او الكيكة بالزبدة، تعد من أشهر وصفات الكيكة، وأقدمها في العالم، كما أن طريقة عمل الباوند كيك، سهلة التحضير، ومكوناتها بسيطة، كما أن طعمها مميز.

 

ويمكنك أن تصنعي الباوند كيك لأفراد أسرتك وتقدميها لهم كوجبة خفيفة مع كوب من أي مشروب ساخن بين الوجبات الرئيسية، أو لتقديمها لضيوفك.

 

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الباوند كيك، ألذ كيكة، ستبهرين بها كل أفراد أسرتك، ونتيجتها مضمونة.

مكونات عمل الباوند كيك:
كوب زبده طريه
2/1 كوب سمن نباتي
3كوب سكر
5 بيضات
2 ملعقة طعام من قشر الليمون
ملعقه طعام من الفانيليا
3 كوب دقيق متعدد الاستخدامات
معلقه صغيره ملح
2/1 ملعقه صغيره بيكينج بودر
كوب من الحليب

مكونات الفروستينج:
2 كوب من السكر الحلواني
5 ملاعق طعام من عصير الليمون
ملعقه صغيره من بشر الليمون

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طريقة عمل الباوند كيك:
في وعاء كبير نخلط الزبده مع السمن النباتي والسكر لمدة 5 دقائق حتي يصبح الخليط خفيفا ثم يضاف اليه البيض واحد بعد الاخري مع الخفق جيدا بعد كل إضافة ثم يضاف بشر الليمون والفانيليا ويقلبان.
ينخل الدقيق والملح والبيكينج بودر معا ثم يضاف ثم يضاف الخليط تدريجيا الي الخليط الكريمي بالتناوب مع الحليب يخلط الخليط بمجرد ان تمتزج المكونات.
يصب الخليط في صينيه مدهونه بالزبده , وتخبز في الفرن علي درجة حرارة 170 لمدة 70 دقيقة أو حتى يغرس اسنان بالقرب من منتصف الكعكة ويخرج نظيفا.
تترك الكعكة لتبرد لمدة 10 دقائق قبل رفعها من الصينية.
في وعاء صغير الحجم تخلط جميع مكونات الفروستينج ثم تصب على الكيكة.

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