الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رصد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من طهران باتجاه إسرائيل

ads

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ads

الأكثر قراءة

بوتين يحمي إيران، حقيقة صورة استعداد روسيا لإطلاق الصواريخ النووية بعد 22 ساعة

لقطات مباشرة لانفجار وابل من الصواريخ الإيرانية فوق سماء تل أبيب (فيديو)

حقيقة صور خلع المرشد الإيرانى على خامنئى عباءته وارتداء البدلة العسكرية

mbc مصر تنقل 19 مباراة لـ كأس العالم للأندية، تعرف عليها

بيراميدز يدخل على خط المنافسة مع الأهلي لـ ضم لاعب البنك

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

إيران تهاجم إسرائيل بالصواريخ والمسيرات (فيديو)

التحالف الدولي يشارك في التصدي للصواريخ الإيرانية على إسرائيل

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بالميراس.. ريال مدريد ضد الهلال.. مانشستر سيتي أمام الوداد (إنفوجراف)

المزيد
ads
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلية النحل في المنام وعلاقته بأخبار مفرحة قريبا

ما هو المسجد الذي نهى الله الرسول عن الصلاة فيه؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية المحامي في المنام وعلاقتها بقدوم الرزق الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية