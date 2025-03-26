الأربعاء 26 مارس 2025
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صحة ومرأة

فوائد التفاح، يقوى المناعة ويحارب السرطان

التفاح
التفاح

فوائد التفاح، التفاح من الفاكهة الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وله أنواع عديدة مثل التفاح الأخضر والأحمر والأصفر.

وفوائد التفاح، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث اشتهر بغناه بالألياف والحديد والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن التفاح من أشهر أنواع الفواكه في العالم، وهو يُزرع في مناطق عديدة ويُعرف بمذاقه اللذيذ وتنوع ألوانه وأشكاله، فمنه الأحمر والأخضر والأصفر، وقد ارتبط التفاح منذ القدم بالحكمة والصحة، حتى أن هناك مقولة شهيرة تقول: "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب"، وهي مقولة تعكس مدى الفوائد الصحية التي يقدمها هذا النوع من الفواكه.

فوائد التفاح للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد التفاح التى تدفعنا لتناوله:-

  • غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يساهم في الوقاية من الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.
  • كما أن الألياف تُساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، وهذا ما يجعل التفاح خيار ممتاز للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي بهدف إنقاص الوزن.
  • يحتوي التفاح على مجموعة من الفيتامينات الهامة مثل فيتامين C، الذي يُعتبر مضاد قوي للأكسدة، ويساعد في تقوية الجهاز المناعي، والوقاية من نزلات البرد، وتعزيز صحة الجلد.
فوائد التفاح 
فوائد التفاح 

 

  • كما يحتوي التفاح على فيتامينات أخرى مثل فيتامين A وفيتامين B، التي تلعب دورًا مهمًا في وظائف الجسم المختلفة.
  • يحتوي التفاح على مركبات نباتية طبيعية تُعرف بمضادات الأكسدة مثل "الكيرسيتين" و"الكاتيشين"، وهي مركبات تساعد على حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.
  • وقد أظهرت دراسات علمية أن تناول التفاح بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يساهم في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
  • كما يُعتقد أن التفاح له دور في تحسين صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.
  • ولا يقتصر دور التفاح على الفوائد الصحية فحسب، بل يُستخدم أيضًا في صناعة العصائر والحلويات والمربات، مما يجعله فاكهة متعددة الاستخدامات.
  • التفاح ليس مجرد فاكهة عادية، بل هو كنز من الفوائد الصحية والغذائية، لذا، فإن إدراجه ضمن النظام الغذائي اليومي يُعد خطوة ذكية نحو حياة صحية ومتوازنة.
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التفاح فوائد التفاح فوائد التفاح للصحة الدكتور أحمد السيد صحة

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