السفارة الأمريكية في إسرائيل تنصح موظفيها بعدم مغادرة منازلهم

أصدرت السفارة الأمريكية في القدس المحتلة تعليمات لجميع موظفيها في إسرائيل وأفراد عائلاتهم بالبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء الوضع الأمني الراهن.

وأكدت السفارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني "أهمية توخي الحذر ورفع مستوى الوعي الأمني"، مشددة على "ضرورة معرفة مواقع الملاجئ الأقرب، تحسبا لأي إنذارات لون أحمر قد تصدر نتيجة حوادث أمنية مثل إطلاق قذائف الهاون أو الصواريخ أو صواريخ موجهة أو اختراقات من طائرات غير مأهولة، والتي قد تحدث دون سابق إنذار".

ولفتت إلى أن "البيئة الأمنية شديدة التعقيد وقد تتغير بصورة مفاجئة"، معلنة أنه "استجابة لتطورات الأوضاع، وبدون إخطار مسبق، قد تفرض السفارة قيودا إضافية أو حظرا كاملا على سفر موظفيها وأفراد عائلاتهم إلى مناطق محددة داخل إسرائيل، بما يشمل البلدة القديمة في القدس والضفة الغربية".

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى مراجعة المعلومات المتوفرة ضمن قسم "معلومات الدولة" الخاص بإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، للاطلاع على التعليمات التي ينبغي اتباعها في حال التعرض لهجوم صاروخي أو لاختراق جوي معاد.

وفي هذا السياق، شددت السفارة على أن صافرات "اللون الأحمر" يجب التعامل معها بجدية تامة. وأوصت باتباع توجيهات السلطات المحلية فورا، والتوجه إلى أقرب ملجأ أو منطقة محمية دون تأخير.

كما أشارت إلى أن موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم قد يمنعون من دخول المناطق المتأثرة بالأنشطة الصاروخية أو التي تشهد إنذارات متكررة أو يتم فيها فتح الملاجئ العامة.

ولفتت إلى إمكانية الاطلاع على مزيد من التعليمات والإجراءات الواجب اتباعها عند سماع صافرات الإنذار أو دوي انفجارات من خلال موقع "قيادة الجبهة الداخلية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوصت السفارة أيضا بتحميل تطبيق "قيادة الجبهة الداخلية" لتلقي تنبيهات أمنية فورية، كما أشارت إلى توفر تطبيقات تجارية مجانية أخرى لتقديم تنبيهات مشابهة.

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