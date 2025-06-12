نشرة أخبار مصر أبرزها: السيسي يؤكد رفض تهجير الفلسطنيين من أرضهم.. بيان عاجل من البترول بشأن رائحة انتشار الغاز الطبيعي.. وتحذير جديد لطلاب الثانوية العامة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا بالمستشار الألماني فريدريش ميرتز.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه التهنئة للمستشار الألماني على الفوز المستحق في الانتخابات الألمانية، والذي يعكس ثقة الشعب الألماني، معربًا عن التمنيات للحكومة الجديدة بالنجاح في خططها الطموحة لتعزيز الدور المحوري لألمانيا على الساحتين الأوروبية والدولية، ومشيرًا إلى أن اللحظة الراهنة تكتسب أهمية بالغة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، والحاجة الماسة لاحترام القواعد والمبادئ الدولية المستقرة والقانون الدولي، وهو ما يتماشى مع الجهود والخبرات الألمانية خلال العقود الأخيرة.

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار الألماني جهود وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا الرفض التام لمخططات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

تقدم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بخالص التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية، ومؤكدًا أن التفوق ثمرة اجتهاد وإصرار يستحقان كل التقدير والدعم.

أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية بمحافظة الجيزة

وأكد المحافظ أن المحافظة لا تدّخر جهدًا في دعم المؤسسات التعليمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، إيمانًا بدور التعليم في بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن التفوق العلمي هو أحد ركائز نهضة المجتمعات وتقدُّمها.

قررت الشركة المشغلة لـ قطار العاصمة الإدارية الكهربائى ، إجراء تعديل على مواعيد التشغيل بداية من غدا الجمعة، لخدمة الركاب وتقديم أفضل خدمة لهم على مدار الساعة.

وجاء نص إعلان الشركة كما يلى

استجابةً لمطالب الركاب وحرصًا منّا على تحسين الخدمة باستمرار بقطار العاصمة، رحلات أكتر ووقت انتظار أقل كل يوم جمعة، ابتداءً من 13 يونيو!

جميع الرحلات من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة كل 15 دقيقة ابتداءً من الساعة 2 ظهرًا حتى نهاية اليوم.

ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، بجميع محافظات الجمهورية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 10 تحذيرات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2025 قبل انطلاق الامتحانات رسميا وهي كالتالي:

تحذيرات للطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2025

1‐ حظر اصطحاب أي وسيلة يمكن أن تستخدم في الغش سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

2‐ حظر دخول لجنة الامتحانات بالهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

3‐ حظر تصوير أسئلة الامتحان ونشرها عبر صفحات الغش الإلكتروني.

أعلنت الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس عن أعمال صيانة طارئة في شارع أحمد الشافعي بمنطقة مزرعة البط بالبساتين، وذلك يوم الأحد الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٥ بدءا من الساعة الثامنة صباحا.

انتشار رائحة الغاز الطبيعي بشارع أحمد الشافعي

أهابت الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، مؤكدة أن هذه الاعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان المواطنين.

كما أشارت الشركة في بيانها علي الحساب الرسمي لها علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء خلال الفترة الزمنية المخصصة لأعمال الصيانة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة صباحية من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وعلى الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون كثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وسيناء والوجه البحرى.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة، ويسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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