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أخبار مصر

"تاون جاس" لسكان المعادي: لا تنزعجوا من رائحة الغاز الأحد المقبل

وزير البترول،فيتو
وزير البترول،فيتو
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أعلنت الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس عن أعمال صيانة طارئة في شارع أحمد الشافعي بمنطقة مزرعة البط بالبساتين، وذلك يوم الأحد الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٥ بدءا من الساعة الثامنة صباحا.

انتشار رائحة الغاز الطبيعي بشارع أحمد الشافعي

أهابت الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، مؤكدة أن هذه الاعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان المواطنين.

كما أشارت الشركة في بيانها علي الحساب الرسمي لها علي موقع  التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء خلال الفترة الزمنية المخصصة لأعمال الصيانة.


وفي حالة وجود أي استفسار حددت الشركة أرقام طواري  خاصه للاتصال وهو رقم ١٢٩.

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