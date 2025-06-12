محافظ الجيزة يهنئ أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

تقدم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بخالص التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية، ومؤكدًا أن التفوق ثمرة اجتهاد وإصرار يستحقان كل التقدير والدعم.

أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية بمحافظة الجيزة

وأكد المحافظ أن المحافظة لا تدّخر جهدًا في دعم المؤسسات التعليمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، إيمانًا بدور التعليم في بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن التفوق العلمي هو أحد ركائز نهضة المجتمعات وتقدُّمها.





ومن جانبه، تقدم الشيخ أيمن عبود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، بخالص الشكر والتقدير للمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تهيئة المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب، بما يعزز مسيرتهم العلمية ويؤهلهم لمستقبل واعد.

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