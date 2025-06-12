الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة غدا

قطار العاصمة
قطار العاصمة

قررت الشركة المشغلة لـ قطار العاصمة الإدارية الكهربائى ، إجراء تعديل على مواعيد التشغيل بداية من غدا الجمعة ، لخدمة الركاب وتقديم أفضل خدمة لهم على مدار الساعة 

وجاء نص إعلان الشركة كما يلى 

 

استجابةً لمطالب الركاب وحرصًا منّا على تحسين الخدمة باستمرار بقطار العاصمة، رحلات أكتر ووقت انتظار أقل كل يوم جمعة، ابتداءً من 13 يونيو!

جميع الرحلات من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة

كل 15 دقيقة ابتداءً من الساعة 2 ظهرًا حتى نهاية اليوم

آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:00 مساءً.

آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 10:15 مساءً.

تتمنى لكم رحلة سعيدة وآمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة الادراية مدينة الفنون والثقافة على مدار الساعة قطار العاصمة

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة والجيزة

الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم تراخيص السيارات

يحمل ذكرى سيئة مع الأحمر، كل ما تريد معرفته عن حكم مباراة الأهلي وإنتر ميامي

بالقميص 72، الشمال القطري يعلن رسميا التعاقد مع أكرم توفيق

إلهام شاهين تتراجع عن حلم حتشبسوت بعد مفاجأة بالأشعة المقطعية

12 جنيهًا انخفاضًا في أسعار البيض الأحمر اليوم الخميس

آل البيت النبوي في مصر، السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين أُمُّ اليتامى والمساكين

الخطيب ينعى محمد جمال لاعب كرة الصالات

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الخميس 12 يونيو 2025 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الخميس 12-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 12 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين أُمُّ اليتامى والمساكين

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام وعلاقتها بالخلاف مع مدير العمل

دعاء ليلة الجمعة للوقاية من الفتن والشرور

المزيد
الجريدة الرسمية