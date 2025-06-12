تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة غدا

قررت الشركة المشغلة لـ قطار العاصمة الإدارية الكهربائى ، إجراء تعديل على مواعيد التشغيل بداية من غدا الجمعة ، لخدمة الركاب وتقديم أفضل خدمة لهم على مدار الساعة

وجاء نص إعلان الشركة كما يلى

استجابةً لمطالب الركاب وحرصًا منّا على تحسين الخدمة باستمرار بقطار العاصمة، رحلات أكتر ووقت انتظار أقل كل يوم جمعة، ابتداءً من 13 يونيو!

جميع الرحلات من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة

كل 15 دقيقة ابتداءً من الساعة 2 ظهرًا حتى نهاية اليوم

آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:00 مساءً.

آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 10:15 مساءً.

تتمنى لكم رحلة سعيدة وآمنة.

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