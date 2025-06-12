الخميس 12 يونيو 2025
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محافظ الجيزة: تنسيق بين الأوقاف والتضامن لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

مشروع صكوك الأضاحي
مشروع صكوك الأضاحي والإطعام

 شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الخميس، تسلم الدفعة الأولى من لحوم مشروع صكوك الأضاحي والإطعام والتي بلغت ٢ طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.
 

مشروع صكوك الأضاحي والإطعام

 وأكد محافظ الجيزة أنه سيتم إيصال لحوم الأضاحي للمستحقين بالتنسيق بين مديريتَي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، والوحدات المحلية، لضمان وصولها إلى مستحقيها من خلال قاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي والخاصة بالأسر الأولى بالرعاية.
 

وشدد المحافظ على سرعة توزيع اللحوم وإيصالها إلى المواطنين تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

 

إيصال المساعدات إلى مستحقيها في قرى ومراكز الجيزة 

 وثمّن محافظ الجيزة مشروع صكوك الأضاحي والإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف لما له من دور في تعزيز الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية، وإدخال البهجة في نفوس المواطنين، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها في القرى والمراكز  مشيرًا إلى أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة.

وأشار المحافظ إلى أن دفعة لحوم صكوك الأضاحي التي تم استلامها اليوم، تُعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، لتوسيع دائرة النفع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين.

ومن جانبه أشار الدكتور السيد مسعد، مدير مديرية الأوقاف إلى أنه تم مراعاة جميع الضوابط الشرعية في عملية الذبح، التي أُجريت في وقتها الشرعي تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة، وبمشاركة الأطباء البيطريين والمختصين، كما تمت عمليات التشفيه والتبريد والتجميد والنقل وفقًا للمعايير والضوابط المحددة.
 

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