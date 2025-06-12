الخميس 12 يونيو 2025
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محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات في محيط مطار سفنكس والطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير 

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

 أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة محيط مطار سفنكس الدولي، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال الوفود السياحية والزوار بالتزامن مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير وتنفيذًا لتكليفات دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة اليومية للمشروعات القومية.

 

أعمال تطوير ورفع كفاءة محيط مطار سفنكس الدولي

 وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال تنسيق الموقع (اللاندسكيب) والتجميل بالمنطقة المحيطة بمدخل المطار، موجّهًا الشركة المسؤولة بمراجعة كفاءة أعمدة الإنارة والتأكد من انتظام تشغيلها، خاصة بطول الطريق الرابط بين مطار سفنكس والمتحف المصري الكبير، بما يضمن راحة وسلامة الزوار، ويعكس صورة حضارية تليق بمكانة مصر. 

كما تفقد المحافظ نسب التنفيذ الحالية بمشروعات التطوير ورفع الكفاءة بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي ومحيط المتحف الكبير بمنطقة ميدان الرماية مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية ومراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

 

تجريد الطريق من الأتربة ورفع المخلفات 

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل العمل على سرعة تجريد الطريق من الأتربة ورفع المخلفات إلى جانب أعمال تجميل وطلاء الأرصفة والجزر الوسطى بالمناطق التي تم الانتهاء من تطويرها. كما شدد المحافظ على تثبيت ورديات لعمال النظافة والحدائق وتشغيل سيارات الكنس الآلي بهدف الحفاظ على مستوى النظافة والجاهزية الكاملة لأي طوارئ. 

وأكد المحافظ خلال الجولة على أهمية رفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف الجهود للانتهاء من كافة الأعمال وفق المواعيد المحددة سلفًا، مشيرًا إلى ضرورة إبراز المظاهر الحضارية، والاهتمام بالعناصر الجمالية والبيئية، ونشر مواد الدعاية الخاصة بحفل الافتتاح الرسمي بما يتناسب مع الحدث العالمي الكبير، الذي يُعد نقلة حضارية وثقافية لمصر.

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