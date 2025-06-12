البترول: وضع بئرين جديدتين من الزيت الخام على خط الإنتاج خلال يونيو الجاري

تواصل شركات الإنتاج تحقيق نتائج إيجابية بمناطق الامتياز المختلفة، خاصة بمنطقة امتياز شركة خالدة التي تستهدف وضع بئرين جديدتين على الإنتاج خلال شهر يونيو الجاري بإجمالي أولي يُقدّر بحوالي 5400 برميل زيت خام يوميًا، ويأتي في إطار المحور الأول لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتكثيف أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وتعزيز الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات قطاعات الدولة والمواطنين من المنتجات البترولية.

الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي

وأتمت شركة خالدة أعمال حفر البئر التقييمية (Fox Deep-02)، والتي أظهرت نتائجها وجود طبقات حاملة للزيت بخزاني "علم البويب" والعلمين، حيث يصل سُمك الطبقة الحاملة للزيت 110 قدم، هذا وقد أظهرت نتائج اختبار البئر على طبقة "علم البويب" عن معدل إنتاج أولي يبلغ حوالي 2600 برميل زيت خام يوميًا، ومن المقرر الانتهاء من استكمال الاختبارات الفنية وتركيب مضخة الرفع الاصطناعي، تمهيدًا لوضع البئر على الإنتاج خلال شهر يونيو الجاري.

كما أتمت شركة خالدة أعمال حفر البئر التنموية (Tayim-W14) لاستهداف طبقة الدسوقي في أعلى الخزان، وقد أظهرت نتائج الحفر وجود طبقة حاملة للزيت يصل سمكها إلى 57 قدما.

وأظهرت نتائج اختبار البئر على طبقة الدسوقي معدل إنتاج أولي يقارب 2800 برميل زيت خام يوميًا، ومن المتوقع وضع البئر على الإنتاج خلال شهر يونيو الجاري، عقب استكمال الاختبارات وإنزال المضخة.

وتأتي هذه النتائج المبشرة استمرارًا لمجهودات وزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية الحقول المكتشفة وتعجيل ربطها بالإنتاج، بما يعزز من استقرار سوق الطاقة المحلي، وخفض أعباء الفاتورة الاستيرادية.

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