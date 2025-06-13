الجمعة 13 يونيو 2025
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ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج!

أكد أحمد كجوك وزير المالية مؤخرا زيادة تحويلات المصريين، والتي تعد ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، بنسبة 82.7 %، وبالتدقيق نجد أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت للدولار على مدار عام ارتفاعًا بمعدل 72.4 %، في قفزة وصفها البنك المركزي بالتاريخية.. 

وعدّها مراقبون وخبراء مؤشرًا واضحًا على استعادة الانضباط في سوق الصرف التي شهدت فوضى كبيرة خلال الأعوام الماضية في ذروة الأزمة الاقتصادية. وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من مارس 2024 وحتى فبراير 2025، بمقدار 13.7 مليار دولار؛ لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار. 

وتستهدف الحكومة حسب خطة العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو الحالي، الوصول بتحويلات المصريين في الخارج إلى 33 مليار دولار، مع زيادتها خلال السنوات المقبلة ضمن خطة تستهدف زيادة الحصيلة الدولارية للبلاد من مصادر متعددة بنحو 70 مليار دولار حتى 2027.


ويُرجع -كما سبق وذكرنا- الكثير من الخبراء أسباب الزيادة للسياسة النقدية التي حققت أهدافها الرئيسية فيما يتعلق بالحفاظ على مرونة سعر الصرف، وضمان عودة الانتظام إلى الجهاز المصرفي المصري بشكل كامل؛ ليكون مستوعبًا لكل عمليات التحويل المالي. 

بعد أن كانت تحويلات المصريين بالخارج سجلت تراجعًا إلى نحو 21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل نحو 22.1 مليار دولار من 2022-2023 حسب بيانات البنك المركزي، على خلفية وجود سوق موازية (سوداء) للجنيه المصري واتساع الفجوة بين السعرَيْن الرسمي وغير الرسمي.. 

وقد عانت البلاد فجوة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك عند نحو 30 جنيهًا في وقت وصل خلاله السعر في السوق الموازية إلى 70 جنيهًا، وهي الفجوة التي استمرت أكثر من عام؛ لكنها توقفت بعد قرار البنك المركزي تحريك سعر الصرف، ويُتداول الدولار حاليًا عند متوسط 50 جنيهًا تقريبًا في البنوك صعودًا وهبوطًا.


ولكن بالتحليل نجد أن من أهم أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج انخفاض سعر الجنيه المصري في مقابل الدولار، فعندما يرسل المصري بالخارج دولارا واحدا فإنه بمثابة 50 جنيها، وله قوة بذلك شرائية هائلة عكس ما كان سعر الدولار في الأسبوع الأول من 2023، 27.2 جنيها، في وقت بلغ فيه سعر الدولار في السوق الموازية 33 جنيها.. 

فكان المصري وقتها يفضل مصلحته الاقتصادية وهو الأمر المفهوم من الناحية الاقتصادية، ولا دخل للوطنية في ذلك، فالعامل بالخارج يكد ويشقى ليحقق عائدا اقتصاديا ومستوى ماديا مميزا، وبالتالي ما يهمه هو سعر الدولار، فإذا كان في السوق السوداء أعلى من البنك اتجه للسوق السوداء وهو ما أدى إلى انخفاض تحويلات المصريين في الخارج عام 2023.. 

حيث اتجهت التحويلات للسوق السوداء بالسعر الأعلى من سعر البنوك، ونتيجة لانتهاج الحكومة سياسة تخفيض سعر صرف الجنيه المصرى فى سياساتها للإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016 نتيجة للانصياع التام والكامل لتعليمات صندوق النقد الدولي "الخراب الدولي"، فکان هذا الانخفاض کبيرا ومتتاليًا خلال الثلاث شهور الأولى من عام 2016.. 

وأدى هذا الانخفاض -والذى حدث بداية فى السوق الموازية (السوق السوداء)- إلى توجه البنك المرکزى إلى تخفيض قيمة العملة المحلية أکثر من مرة خلال أسابيع قليلة انصياعا لرغبات المتعاملين في السوق، وقوى العرض والطلب على العملة الأجنبية، وبهدف القضاء على المضاربات على العملات الأجنبية خاصة الدولار.

 

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وبالطبع هنا كانت الفرصة السانحة للعاملين في الخارج، حيث صار سعر الدولار أكثر من 50 جنيه في ارتفاع غير مسبوق، وتقوية كبيرة للقيمة الشرائية للدولار؛ مما مكن العاملين في الخارج من شراء الأراضي والمباني والمصانع وغير ذلك بسعر يقل كثيرا عن الشراء قبل عام 2016 أو حتى عام 2023.. 

فانتعشت أحوالهم المادية انتعاشا كبيرا، بفضل سياسة الحكومة في خفض سعر الجنيه لتتمكن من زيادة الحصيلة الدولارية لديها.. لتسدد الديون الخارجية التي ورطت الحكومة فيها الشعب دون أي داع سوى البهرجة والمنظرة من خلال مشروعات غير ذات جدوى في الوقت الحالي..

فخفض الجنيه لا يعني إلا زيادة الفقر، فمن المعلوم أن هذا الانخفاض فى قيمة العملة المحلية (الجنيه) أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، خاصة فى اقتصاد يعتمد بنسبة کبيرة من استهلاکه على الواردات، والتى ارتفعت قيمتها نتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية، ما يعنى ارتفاع تکلفة المعيشة وخاصة على الفئات محدودة الدخل، وأصحاب الدخول الثابتة، ولكم الله وحسبكم وحسبنا يا فقراء مصر.

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