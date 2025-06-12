بعد قطاع النقل، آلاف الأطباء يدخلون في إضراب لمدة 5 أيام بتونس

بدأ آلاف الأطباء الجدد في تونس، اليوم الخميس، إضراب عام يتواصل لمدة خمسة أيام، بالتزامن مع إضراب عام آخر في قطاع النقل وتحديدا بشركة السكك الحديدية، حيث تتوقف اليوم وغدا جميع رحلات القطارات بسبب إضراب العمال.

إضراب الأطباء في تونس

وأكدت تقارير صحفية أن تونس تواجه صعوبات كبيرة في قطاع الصحة وخاصة من ناحية هجرة آلاف الكفاءات الطبية وأولهم الأطباء وفقا لمعطيات رسمية، كما تشير أرقام المنظمة النقابية إلى هجرة نحو 3000 طبيب منذ عام 2022، بمعدل يقارب 1000 طبيب سنويًا، بينهم أطباء حديثو التخرج، وآخرون ذوو خبرة يعملون في القطاعين العام والخاص.



وبدأ الأطباء الشبان والذين يقدر عددهم بحوالي 12ألفا إضرابهم العام بكافة المستشفيات، احتجاجا منهم على ما يعتبرونه "تواصل الصمت الرسمي وغياب أي تفاعل جدّي مع مطالبهم، في ظل انسداد الأفق وغياب الإرادة الحقيقية لإيجاد حلول فعلية".

وأوضحت منظمة الأطباء الشبان أن مطالب منظوريها تتمثل في ضرورة "خلاص كل المتخلدات (الرواتب) والرفع من قيمتها بما يتناسب مع الجهد المبذول مع مراجعة المقررات المنظمة لها بما يضمن إنصاف الطبيب المقيم والداخلي، مع الترفيع في المنحة الشهرية من خلال إقرار منحة خطر العدوى والتحسين في منحة الإقامة".

وقالت إن الإضراب يشمل كافة الأنشطة الاستشفائية والجامعية بما في ذلك الأنشطة الأكاديمية ومنها دروس التعليم التكميلي المدرجة ضمن البرنامج الأكاديمي، مع استثناء حصص الاستمرار وأقسام الاستعجالي حفاظًا على استمرارية الحد الأدنى من الخدمات في الخط الأول"،مؤكدة "مقاطعة اختيار مراكز التربصات بشكل كامل دون أي استثناء أو تراجع".



وتعرف شبكة الخطوط الحديدية بكامل البلاد توقفا تاما لمدة يومين بسبب الإضراب العام للعمال على خلفية جملة من المطالب المهنية، في وقت أكدت فيه وزارة النقل اتخاذها جميع الإجراءات لضمان تنقل المواطنين.

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