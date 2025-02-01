فوائد حمص الشام، يمنع ارتفاع ضغط الدم ويحافظ على صحة العظام

الحمص غني بالألياف والبروتينات، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، وقد تشمل بعض فوائد الحمص المساعدة في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ودعم وظائف المخ والجهاز العصبي.

حمص الشام هو نوع من البقوليات، والنوع الأكثر شيوعًا له شكل دائري ولون أصفر، ولكن الأنواع الأخرى سوداء أو خضراء أو حمراء، والعناصر الغذائية الموجودة فيه لها فوائد صحية مختلفة.

فوائد حمص الشام

يحتوي الحمص على مجموعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين، وهو ضروري لصحة العظام والعضلات والجلد.

بالنسبة للأشخاص الذين لا يأكلون اللحوم أو الذين يقللون من استهلاك اللحوم، يمكن لطبق من الحمص والأرز، على سبيل المثال، أن يساهم بكمية كبيرة من البروتين في النظام الغذائي، ويوفر كوب من الحمص ما يقرب من ثلث احتياجات البروتين اليومية للبالغين.

قد تساعد العناصر الغذائية الموجودة في الحمص أيضًا في منع أو الاستفادة من العديد من الحالات الصحية، والتي نذكرها أدناه.

مرض السكري

يوفر كوب واحد من الحمص، يزن 164 جرامًا، 12.8 جرامًا من الألياف، والتي تعد تقريبًا نصف الكمية اليومية الموصي لها للبالغين من الألياف.

وقد تفيد الألياف الأشخاص المصابين بداء السكري، وتوصي جمعية السكري الأمريكية بالبقوليات مثل الحمص كمصدر للألياف الغذائية.

وجدت المراجعات أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف قد يساعد في خفض مستويات الجلوكوز في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وتناول البقوليات على المدى الطويل قد يساعد في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وتقليل نسبة الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL)، والمساعدة في تنظيم وزن الجسم.

صحة العظام

يمكن أن يساهم الحديد والكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى الموجودة في الحمص في صحة بنية العظام وقوتها، ويمكن أن تلعب البقوليات مثل الحمص دورًا في النظام الغذائي للأشخاص الذين يريدون منع هشاشة العظام.

ضغط الدم

للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، يوصي الخبراء بالحد من تناول الصوديوم المضاف، أو الملح، وزيادة تناول البوتاسيوم، ويمكن أن يساعد البوتاسيوم في خفض ضغط الدم عن طريق إزالة الصوديوم من الجسم.

وتوصي الإرشادات الحالية بأن يستهلك البالغون ما لا يقل عن 4700 مليجرام (مجم) من البوتاسيوم يوميًا.

يوفر كوب من الحمص، يزن 164 جرامًا، 477 مليجرامًا من البوتاسيوم.

يجب على الأشخاص الذين يستخدمون الحمص المعلب التحقق من كمية الصوديوم المضافة التي يحتوي عليها، ويمكن أن يساعد الطهي بالحمص الجاف أو الحمص الذي يحتوي على كمية أقل من الصوديوم المضاف في الحد من كمية الملح في الوجبة.

وتقليل تناول الصوديوم يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع ضغط الدم، وأولئك الذين لا يعانون من ذلك.

يجب على البالغين أن يحافظوا على تناول الصوديوم أقل من 2300 ملغ يوميًا، بينما يجب على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 51 عامًا أو أكثر والذين لديهم عوامل خطر لأمراض القلب والأوعية الدموية أن يستهلكوا أقل من 1500 ملغ يوميًا.

صحة القلب

تدعم الألياف والبوتاسيوم وفيتامينات ب والحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم الموجودة في الحمص صحة القلب.

تساعد الألياف على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ولا يحتوي الحمص على الكوليسترول.

ويساعد اتباع نظام غذائي غني بالبقوليات مثل الحمص في تقليل الكوليسترول الضار، مما قد يفيد صحة القلب.

إدارة الوزن والشبع

تعمل الألياف الغذائية كعوامل تعبئة في الجهاز الهضمي، وتزيد عوامل التضخيم من الشعور بالشبع بعد الأكل، وللبروتين نفس التأثير.

يمكن أن يساعد الشعور بالشبع لفترة أطول بعد الأكل في تقليل الشهية وخفض السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص.

تحتوي البقوليات، مثل الحمص، على ألياف غير قابلة للذوبان وقابلة للذوبان، والتي يمكن أن تؤخر إفراغ المعدة وتبطئ معدل انتقال الطعام المهضوم عبر الأمعاء الدقيقة، وفقًا لمراجعات يمكن أن يساعد هذا الأشخاص على الشعور بالشبع لفترة أطول.

تقليل فرصة الإصابة بفقر الدم

بدون الحديد، لا يستطيع الجسم توصيل الأكسجين إلى خلاياه، وقد يؤدي هذا إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وتشمل الأعراض الضعف والتعب، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تنشأ مضاعفات تهدد الحياة.

يحتوي كوب من الحمص على 4.7 ملغ من الحديد، أو ما بين نصف وخمس الاحتياج اليومي للشخص، حسب الفرد، كما يوفر بعض فيتامين سي، الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد.

قد يساعد تناول الحمص بانتظام في تقليل فرصة الإصابة بنقص الحديد.

طريقة تحضير مشروب حمص الشام

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