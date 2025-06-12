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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الخميس، بداية انخفاض في درجات الحرارة ورياح وشبورة كثيفة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة صباحية من الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

 

حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-6- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-6- 2025 بمحافظة البحيرة


وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وسيناء والوجه البحري.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس  شديد الحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس   شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار على السواحل الشمالية  وشديد الحرارة  على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة الصغرى: 27

 

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