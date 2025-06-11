أخبار الرياضة اليوم: تذاكر مجانية لمباراة الأهلي وإنترميامي.. لاعب الزمالك يثير الجدل بتدوينة غامضة.. محمد صلاح ينافس مرموش على جائزة جديدة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في فيتو لعل أبرزها:

أثار أحمد حمدي، لاعب وسط نادي الزمالك، حالة من الجدل بين جماهير القلعة البيضاء بعد نشره تدوينة مقتضبة عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، كتب فيها: “حسبي الله ونعم الوكيل”، دون توضيح الأسباب.

وعلمت مصادر أن سبب التدوينة يعود إلى تعثر سفر اللاعب إلى ألمانيا، حيث كان يسعى حمدي إلى إجراء فحوصات طبية دقيقة على موضع إصابته، من أجل الاطمئنان وتحديد البرنامج العلاجي المناسب تمهيدًا للعودة للملاعب مع بداية الموسم الجديد.

يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جاهدا لزيادة الحضور في مباراة الافتتاح لـ كأس العالم للأندية يوم 14 يونيو 2025 في ملعب هارد روك، بين الأهلي وإنتر ميامي.

وقدم ما يصل إلى أربع تذاكر مجانية لكل تذكرة تم شراؤها لمباراة إنتر ميامي ضد الأهلي، وذلك بناءً على تقارير صحيفة "ذا أثليتيك".

ويأتي ذلك من زيادة الحضور الجماهيري في مباراة الافتتاح وعدم الإقبال القوي على شراء تذاكر مباريات البطولة حتى الآن.

ينافس محمد صلاح، نجم ليفربول، زميله في منتخب مصر عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، على جائزة أفضل أداء فردي في إحدى مباريات موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن قائمة تضم 10 لاعبين.

ودخل محمد صلاح المنافسة بأداء رائع أمام نيوكاسل يونايتد في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب سانت جيمس بارك، حيث سجل هدفين وصنع هدفًا.

فيما افتتح عمر مرموش، التهديف مع مانشستر سيتي في مباراة نيوكاسل على ملعب الاتحاد عندما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك)، ليتم ترشيحه للمنافسة على الجائزة.

ويتنافس على جائزة أفضل أداء فردي في الدوري الإنجليزي كلا من: محمد صلاح (ليفربول) ضد نيوكاسل يونايتد، عمر مرموش (مانشستر سيتي) ضد نيوكاسل يونايتد، كول بالمر (تشيلسي) أمام برايتون، ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) ضد إبسويتش تاون، أماد ديالو (مانشستر يونايتد) أمام ساوثامبتون، جاستن كلويفرت (بورنموث) ضد نيوكاسل، دانجو واتارا (بورنموث) أمام نوتنجهام فورست، كريس وود (نوتنجهام فورست) ضد برايتون، مايلز لويس سكيلي (أرسنال) ضد مانشستر سيتي، وبرايان مبيومو (برينتفورد) أمام برايتون.

أرسل نادي أهلي طرابلس الليبي احتجاجا رسميا للاتحاد المحلي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، طالب فيه بفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات هذه الأحداث التي أعقبت مباراة الفريق، أمس الثلاثاء، أمام نادي السويحلي وملاحقة مرتكبيها قانونيا، بعد الاعتداء على مدربه حسام البدري وبعض أعضاء الطاقمين الفني والإداري وعدد من اللاعبين من قبل مجموعة من المشجعين.

وطالب أهلي طرابلس بتشديد إجراءات الأمن والسلامة عند استضافة الفرق الرسمية وإبلاغ النادي رسميا بنتائج التحقيق والإجراءات المتخذة في أقرب وقت واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" زيادة عدد المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية إلى 48 فريقا، بداية من النسخة الثانية، التي تقام عام 2029.

وكشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن "فيفا" سيعقد مشاورات بشأن زيادة عدد فرق كأس العالم للأندية إلى 48 فريقا في عام 2029، إذا نجحت نسخة هذا الصيف، بعد ضغوط من الأندية التي فشلت في التأهل للبطولة الجديدة، والتي تبلغ قيمة جوائزها مليار دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن أندية كبيرة بحجم برشلونة وأرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وميلان لم تتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025.

أعلن النادي الإسماعيلي، رسميا التصعيد ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الصادر اليوم بإيقاف قيد النادي لفترتي قيد متتاليتين، وتوقيع غرامة مالية على النادي لعدم تنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات الصادرة لصالح لاعبي النادي السابقين كارميلو وفراس شواط.

وأصدر النادي الإسماعيلي بيانًا رسميًّا قبل قليل أعلن خلاله اعتراضه على قرار فيفا الصادر اليوم، بإيقاف قيد الدراويش وتوقيع غرامة مالية على النادي بقيمة 10 آلاف فرنك سويسري.

تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خطابًا من باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يؤكد فيه الأخير دعمه للنادي الأهلي، وهو يخوض فعاليات بطولة كأس العالم للأندية التي سوف تجرى في أمريكا.

وجاء في الخطاب ثقة رئيس «كاف» في النادي الأهلي وإدارته ولاعبيه على تشريف الكرة الإفريقية، وقال إننا نثق في النادي الأهلي بتاريخه العريق والمجيد، والملايين بالقارة الإفريقية يفتخرون به دومًا، وأتطلع لرؤيتك في بطولة العالم للأندية في أمريكا.

خسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، أمام فريق بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة (74-96)، في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي المقامة حاليا في جنوب إفريقيا.

بهذه النتيجة يخسر الاتحاد السكندري حظوظه في المنافسة على لقب البطولة الأفريقية.

وتأهل الاتحاد السكندري للدور نصف النهائي، بعد الفوز على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة (86-83)، في الدور ربع النهائي.

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