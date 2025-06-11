أول تحرك من أهلي طرابلس بعد الاعتداء على حسام البدري في مباراة السويحلي

أرسل نادي أهلي طرابلس الليبي احتجاجا رسميا للاتحاد المحلي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، طالب فيه بفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات هذه الأحداث التي أعقبت مباراة الفريق، أمس الثلاثاء، أمام نادي السويحلي وملاحقة مرتكبيها قانونيا، بعد الاعتداء على مدربه حسام البدري وبعض أعضاء الطاقمين الفني والإداري وعدد من اللاعبين من قبل مجموعة من المشجعين.

وطالب أهلي طرابلس بتشديد إجراءات الأمن والسلامة عند استضافة الفرق الرسمية وإبلاغ النادي رسميا بنتائج التحقيق والإجراءات المتخذة في أقرب وقت واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.

أهلي طرابلس يدين الاعتداء على حسام البدري وطاقمه

‬وأدان نادي أهلي طرابلس التصرفات غير المسؤولة من قبل بعض المشجعين المتعصبين والاعتداء على اللاعبين والطاقم الفني عقب نهاية المباراة أمام السويحلي، مشيرا إلى أن المدرب المصري حسام البدري تعرض للاعتداء بالعنف.

وقال النادي في بيان على حسابه الرسمي على منصات التواصل: "يستنكر أهلي طرابلس ما تعرضت له بعثة الفريق الأول لكرة القدم قبل وأثناء وبعد مباراة مساء أمس الثلاثاء أمام فريق السويحلي بمدينة مصراتة من تصرفات غير مسؤولة من قبل بعض المشجعين المتعصبين أمام مقر إقامة الفريق، وكذلك الاعتداء على اللاعبين والطاقم الفني والإداري والطبي عقب نهاية المباراة".

وأضاف: "هذه الحادثة تشكل خروجا عن الإطار الرياضي التنافسي وتخل بالنسيج المجتمعي وتضر بسمعة كرة القدم الليبية".

أحداث مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي

وكان عماد العلام مدير إدارة الإعلام بنادي أهلي طرابلس قال في وقت سابق إن البدري تعرض مع بعض لاعبي الفريق لهجوم عقب مباراة السويحلي التي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال: "الفريق والجهاز الفني والإداريين تعرضوا لإعتداء فور إطلاق الحكم صافرة النهاية ومطاردة كل من ينتمي لبعثة الفريق حتى داخل غرف تبديل الملابس في مشهد عدواني صريح من فئة سمح لها فجأة وبشكل غريب بالوقوف على خط التماس في الدقائق الأخيرة".

وأضاف: "اللاعبون مراد الهذلي وأيمن التيهار وعبد العزيز الصويعي اضطروا لفتح انبوب الإطفاء في وجه المعتدين داخل النفق المؤدي لغرفة تبديل الملابس للدفاع عن النفس وصد المعتدين في مشهد هيتشكوكي مرعب".

وتابع: "تم الاعتداء على المدرب حسام البدري وعدد من اللاعبين وإداري الفريق أيمن الخبولي وتم نقل المصور عبد الباري أبو صلوعة التابع لإدارة الإعلام للمستشفى.

وقال: "المباراة انتهت والحمد لله الجميع في طريق العودة لطرابلس وشكرا لكل من وقف وساند وحاول أن يفعل شيئا لمساعدة بعثة الأهلي".

ترتيب أهلي طرابلس والسويحلي

ورفع أهلي طرابلس رصيده في صدارة المجموعة الغربية (الثانية) إلى 16 نقطة في حين أصبح السويحلي بعد التعادل برصيد 11 نقطة في المركز الثالث بعد 7 مباريات.

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