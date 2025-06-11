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رياضة

كرة السلة، الاتحاد يخسر أمام بطل أنجولا في نصف نهائي الدوري الأفريقي

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري وبترو دي لواندا الأنجولي، فيتو

كرة السلة، خسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، أمام فريق بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة (74-96)، في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي المقامة حاليا في جنوب إفريقيا.

بهذه النتيجة يخسر الاتحاد السكندري حظوظه في المنافسة على لقب البطولة الأفريقية.

وتأهل الاتحاد السكندري للدور نصف النهائي، بعد الفوز على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة (86-83)، في الدور ربع النهائي.

البطولة الأفريقية

وتقام البطولة الأفريقية، بجنوب أفريقيا في الفترة من 6 إلى 14 يونيو الجارى.

ويشارك الاتحاد السكندرى في البطولة الافريقية بقائمة تضم 12 لاعب هم أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على أحمد، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا، دينج دينج، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل وكايل فينانيس.

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كرة السلة الاتحاد السكندري أحمد عمر بترو دي لواندا أنجولا

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