مفاجأة، فيفا يدرس زيادة المشاركين في كأس العالم للأندية 2029 إلى 48 فريقا

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" زيادة عدد المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية إلى 48 فريقا، بداية من النسخة الثانية، التي تقام عام 2029.

وكشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن "فيفا" سيعقد مشاورات بشأن زيادة عدد فرق كأس العالم للأندية إلى 48 فريقا في عام 2029، إذا نجحت نسخة هذا الصيف، بعد ضغوط من الأندية التي فشلت في التأهل للبطولة الجديدة، والتي تبلغ قيمة جوائزها مليار دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن أندية كبيرة بحجم برشلونة وأرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وميلان لم تتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025.

وكان فيفا قد رفع عدد منتخبات كأس العالم للرجال من 32 إلى 48 بداية من النسخة المقبلة (2026)، كما يشارك نفس العدد في مونديال السيدات بداية من نسخة 2031.

فيفا يطرح تذاكر مجانية لمباراة افتتاح كأس العالم للأندية بين الأهلي وإنترميامي

يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جاهدا لزيادة الحضور في مباراة الافتتاح لـ كأس العالم للأندية يوم 14 يونيو 2025 في ملعب هارد روك، بين الأهلي وإنتر ميامي.

وقدم ما يصل إلى أربع تذاكر مجانية لكل تذكرة تم شراؤها لمباراة إنتر ميامي ضد الأهلي، وذلك بناءً على تقارير صحيفة "ذا أثليتيك".

ويأتي ذلك من زيادة الحضور الجماهيري في مباراة الافتتاح وعدم الإقبال القوي على شراء تذاكر مباريات البطولة حتى الآن.

وفي سياق آخر كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن التعاقدات التي أبرمتها بعض الأندية الـ23 المشاركة فيكأس العالم للأندية بعد غلق فترة الانتقالات التي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتحها من أجل الأندية المشاركة في البطولة.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح فترة قيد استثنائية من 1 حتى 10 يونيو الجاري، وذلك للتسهيل على الأندية المشاركة في المونديال.

وتستعرض فيتو صفقات المجموعة الأولى والتي تضم الأهلي المصري بعد غلق سوق الانتقالات الاستثنائية.

المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية

وتضم المجموعة الأولى (A) أندية الأهلي، وإنتر ميامي الأمريكي “المستضيف”، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

صفقات الأهلي

أولى صفقات فريق النادي الأهلي هي التعاقد مع مدير فني جديد حيث سيقود خوسيه ريبيرو في كأس العالم.

وضم الأهلي رسميا كلا من محمود حسن "تريزيجيه" وحمدي فتحي ومحمد سيحا ومحمد علي بن رمضان وأحمد مصطفى "زيزو" وأحمد رمضان "بيكهام" مع عودة أليو ديانج من إعارته.

صفقات بورتو

وتعاقد نادي بورتو رسميًا مع جابري فيجا قادمًا من الأهلي السعودي مقابل ما يقارب 18 مليون يورو وقد تم تفعيل بند الشراء لـ نيهوين بيريز لاعب أتلتيكو مدريد السابق.

إنتر ميامي وبالميراس

ولم يضم انتر ميامي الفريق المستضيف لبطولة كأس العالم للأندية أي لاعب جديد إلى صفوفه، كما لم يعزز بالميراس الفريق البرازيلي صفوفه خلال فترة الانتقالات الاستثنائية لكأس العالم للأندية.

الاهلي في المونديال

وتُعد المجموعة الأولى من أبرز المجموعات نظرًا لأسماء الأندية المشاركة وطموحاتها الكبيرة في المنافسة على اللقب العالمي.

مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025

15 يونيو: الأهلي ضد إنتر ميامي (ميامي - 3 فجرًا بتوقيت القاهرة)

16 يونيو: بالميراس ضد بورتو (نيويورك/نيوجيرسي - 1 صباحًا بتوقيت القاهرة)

19 يونيو: بالميراس ضد الأهلي (نيويورك/نيوجيرسي - 7 مساءً بتوقيت القاهرة)

19 يونيو: إنتر ميامي ضد بورتو (أتلانتا - 10 مساءً بتوقيت القاهرة)

24 يونيو: إنتر ميامي ضد بالميراس (ميامي - 4 صباحًا بتوقيت القاهرة)

24 يونيو: بورتو ضد الأهلي (نيويورك/نيوجيرسي - 4 صباحًا بتوقيت القاهرة

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