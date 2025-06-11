أول تحرك من الإسماعيلي بعد عقوبة "فيفا" بـ منع القيد لفترتين

أعلن النادي الإسماعيلي، رسميا التصعيد ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الصادر اليوم بإيقاف قيد النادي لفترتي قيد متتاليتين، وتوقيع غرامة مالية على النادي لعدم تنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات الصادرة لصالح لاعبي النادي السابقين كارميلو وفراس شواط.

بيان رسمي من النادي الإسماعيلي

وأصدر النادي الإسماعيلي بيانًا رسميًّا قبل قليل أعلن خلاله اعتراضه على قرار فيفا الصادر اليوم، بإيقاف قيد الدراويش وتوقيع غرامة مالية على النادي بقيمة 10 آلاف فرنك سويسري.

وأضاف النادي الإسماعيلي في بيانه: “يؤكد النادي أنه بدأ على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة اللازمة للطعن على القرار، إما لإلغائه أو لوقف تنفيذه مؤقتا قبل بدء فترة انتقالات اللاعبين الجدد حيث إن الإدارة القانونية تتابع الملف عن كثب، وسيتم حسمه خلال الأيام القادمة. ويطمئن النادي الإسماعيلي جماهيره بأن الإدارة تبذل كل الجهود للحفاظ على حقوق النادي ومصالحه والانتهاء من هذا الملف في الوقت المناسب”.

وكان الإسماعيلي قد قضى الموسم الماضي بدون أي تعاقدات بسبب عقوبة مماثلة، حيث أنهى الفريق الدوري المصري الممتاز في المركز قبل الأخير ولكنه لم يهبط بسبب إلغاء الهبوط في الدوري المصري.

ولعب شواط لمدة موسم بصفوف الإسماعيلي وشارك خلاله في 22 مباراة وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

بينما لعب كارميلو مع الإسماعيلي لمدة 6 أشهر فقط ولم يشارك إلا في 4 مباريات وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

سيراميكا يتخطى الإسماعيلي بهدف ويتأهل لنهائي كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، فاز فريق سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

هدف الفوز لسيراميكا سجله اللاعب محمد رضا بوبو في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يتأهل سيراميكا لنهائي كأس عاصمة مصر، بعد الفوز على الإسماعيلي 3-0 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب، ويواجه البنك الأهلي في نهائي البطولة يوم الخميس المقبل.

فريق الإسماعيلي، فيتو

ملخص مباراة سيراميكا ضد الإسماعيلي

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وشهد سيطرة وأفضلية هجومية لصالح سيراميكا كليوباترا، أسفرت عن هدفه الأول في الدقيقة 24 عن طريق محمد رضا بوبو.

استمرت المحاولات الهجومية بعد الهدف الأول من جانب سيراميكا، بحثا عن هدف التعزيز، وأتيحت له أكثر من فرصة خطرة، ولكن أهدرها لاعبوه بسبب التسرع والرعونة.

في الدقيقة 45+3 سدد هشام محمد تسديدة صاروخية كادت تسكن شباك محمد بسام، لتسجل الهدف الأول للإسماعيلي، ولكنها إرتدت من العارضة، لتضيع أخطر فرص الإسماعيلي في الشوط الأول

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت لصالح سيراميكا بهدفين مقابل لا شيء.

شهد الشوط الثاني تحسن الأداء الهجومي لفريق الإسماعيلي، الذي اندفع بكل خطوطه لإدراك هدف التعادل، وعلى عكس سير اللقاء يحصل سيراميكا على ركلة جزاء يتقدم لها أحمد بلحاج ولكن ينقذها ببراعة حارس الإسماعيلي عبدالله جمال

ويسفر الضغط الهجومي للإسماعيلي عن حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة، يتقدم لتسديدها مروان حمدي، ولكن حارس سيراميكا محمد بسام ينقذها بكفاءة، ليحافظ على تقدم سيراميكا بهدف

وفي الدقيقة 89 ينقذ حارس الإسماعيلي فرصة مؤكدة بعدما انفرد به مروان عثمان مهاجم سيراميكا، ثم ارتدت من يد الحارس مرة أخرى ليسددها لاعب الإسماعيلي في القائم.

طرد أحمد بلحاج

شهدت الدقيقة 77 إشهار حكم المباراة السيد منير، الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء للمغربي أحمد بلحاج لاعب سيراميكا، للتدخل العنيف مع لاعب الإسماعيلي

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الإسماعيلي عن تشكيل الدراويش لمواجهة سيراميكا كليوباترا في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

تشكيل الإسماعيلي أمام سيراميكا

دخل فريق الإسماعيلي مباراته أمام سيراميكا بتشكيل يضم كلا من:

تشكيل سيراميكا أمام الإسماعيلي

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - چاستيس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد رضا بوبو - عمرو قلاوة - مازن ياسر - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

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