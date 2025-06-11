رضا عبد العال ضيف ياسمين الخطيب في "مساء الياسمين"

يحل الكابتن رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق، ضيفا على أولى حلقات برنامج “مساء الياسمين” الذي تقدمه ياسمين الخطيب على قناة الشمس، وينطلق قريبا.

ويتحدث رضا عبد العال عن عدد من الملفات الكروية الساخنة، وعن وضع نادي الزمالك في الوقت الحالي، ومشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 وغيرها من الموضوعات.

رضا عبد العال

رضا عبد العال يعد أحد أشهر محللي الكرة في مصر، ويعرف عنه آرائه الصادمة والمثيرة للجدل، لعب لنادي الزمالك وتألق معه في تسعينيات القرن الماضي وكان يتمتع بموهبة خيالية في وسط الملعب، وانتقل من الزمالك للأهلي في عام 1994 في صفقة هزت الشارع الكروي المصري وقتها وصاحبها ردود أفعال كبيرة، وقدرت الصفقة في ذلك التوقيت بنحو 600 ألف جنيه.

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