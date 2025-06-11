الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رضا عبد العال ضيف ياسمين الخطيب في "مساء الياسمين"

رضا عبد العال، فيتو
رضا عبد العال، فيتو

يحل الكابتن رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق، ضيفا على أولى حلقات برنامج “مساء الياسمين” الذي تقدمه ياسمين الخطيب على قناة الشمس، وينطلق قريبا.

ويتحدث رضا عبد العال عن عدد من الملفات الكروية الساخنة، وعن وضع نادي الزمالك في الوقت الحالي، ومشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 وغيرها من الموضوعات.

رضا عبد العال

رضا عبد العال يعد أحد أشهر محللي الكرة في مصر، ويعرف عنه آرائه الصادمة والمثيرة للجدل، لعب لنادي الزمالك وتألق معه في تسعينيات القرن الماضي وكان يتمتع بموهبة خيالية في وسط الملعب، وانتقل من الزمالك للأهلي في عام 1994 في صفقة هزت الشارع الكروي المصري وقتها وصاحبها ردود أفعال كبيرة، وقدرت الصفقة في ذلك التوقيت بنحو 600 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رضا عبد العال الكابتن رضا عبد العال ياسمين الخطيب الزمالك

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة: إسقاط عضويتي من البرلمان ليس بسبب السفير الإسرائيلي (فيديو)

اتفاق تاريخي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن السيادة على جبل طارق

ترامب يعلق على اعتذار إيلون ماسك منه

ترامب يهدد بإشعال معركة الحديد بين مصر وأمريكا

توفيق عكاشة عن الجامعة العربية: ما أُقيم بقرار استعماري لا يمكن البناء عليه (فيديو)

توفيق عكاشة يكشف شرط عودته للظهور على الشاشة من جديد (فيديو)

آل البيت النبوي في مصر، «رقية» أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 2025.6.11

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-6-2025

انخفاض جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 11-6-2025

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

للحجاج العائدين، الإفتاء توضح آداب الرجوع من الحج

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته بالتوتر في العلاقة الزوجية

آل البيت النبوي في مصر، «رقية» أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

المزيد
الجريدة الرسمية