الأعلى للإعلام يعلن اعتماد قرار قناة TEN بإيقاف رضا عبد العال

أصدرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، عددًا من القرارات، بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس، وجاءت كالآتي:

- الموافقة على اعتماد قرار قناة (TEN) بتفعيل التقييم الذاتي، لمواجهة مخالفات الأكواد والمعايير.. حيث أبدت اللجنة قبولها لقرار القناة بالإيقاف الفوري للكابتن «رضا عبدالعال»، من المشاركة لمدة أسبوع في حلقات برنامج «البريمو»، وتوجيه الشكر لإدارة القناة.

- استدعاء مسئولي صفحتي كل من السيد/ إبراهيم مدكور والسيد/ صبحي عبد السلام على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لجلسة استماع، وذلك لسماع الإيضاحات اللازمة ردًا على ما جاء بتقرير الإدارة العامة للرصد من مخالفات للضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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