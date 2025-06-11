لمدة 10 ساعات، إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بسبب حفل زفاف ابن نتنياهو

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت إغلاق المجال الجوي فوق حفل زفاف أفنير نتنياهو، الابن الأصغر لـرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المقرر الإثنين المقبل.

إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بسبب حفل زفاف ابن نتنياهو



وذكرت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن إشعار تم إرساله للطيارين، أن المجال الجوي ضمن دائرة نصف قطرها 1.5 كيلومتر حول مزرعة رونيت وسط إسرائيل سيغلق يوم الزفاف لمدة 10 ساعات، باستثناء مروحيات الشرطة.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن مسئولي الأمن قدموا طلبا لإغلاق المجال الجوي في المنطقة أثناء الحفل، بين الساعة 4 عصرا و2 صباحا، وتمت الموافقة عليه.

ويعد هذا القرار غير معتاد، إذ تقع مزرعة رونيت في منطقة مجاورة لمطار هرتسليا.

وأفادت تقارير إعلامية أن حفل الزفاف الذي كان مقررا العام الماضي، تأجل بسبب مخاوف نتنياهو من استهدافه.

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