طريقة عمل الأرز باللبن، حلوى لذيذة قدميها في الطقس الحار

طريقة عمل الأرز باللبن، الأرز باللبن من الحلوى المصرية الباردة الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون من الكبار والصغار.

وطريقة عمل الأرز باللبن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، وهو مناسب للطقس الحار.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الأرز باللبن.

مكونات عمل الأرز باللبن:

نصف كوب أرز مصري

4 أكواب حليب كامل الدسم

نصف كوب سكر (أو حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

ملعقتان كبيرتان من القشطة (اختياري)

مكسرات أو قرفة للتزيين (حسب الرغبة)

طريقة عمل الأرز باللبن:-

يغسل الأرز جيدا ثم يسلق في مقدار قليل من الماء حتى يطرى (حوالي نصف تسوية).

في قدر آخر، يسخن الحليب حتى يغلي.

يضاف الأرز إلى الحليب المغلي مع التقليب المستمر على نار هادئة.

يترك الخليط ليغلي مع التحريك من حين لآخر حتى يتماسك ويبدأ الحليب في التكاثف (لمدة 20–30 دقيقة تقريبا).

يضاف السكر والفانيليا والقشطة، وتقلب المكونات جيدا حتى تذوب.

يسكب الأرز باللبن في أطباق التقديم.

يترك ليبرد قليلا، ثم يوضع في الثلاجة.

عند التقديم، يمكن تزيينه برشة قرفة أو مكسرات حسب الرغبة.

يمكن استخدام اللبن المكثف المحلى لتكثيف الطعم والقوام.

للحصول على قوام كريمي، يفضل استخدام القشطة أو إضافة ملعقة نشا مذابة في قليل من الحليب قبل انتهاء التسوية.

طريقة عمل الأرز باللبن

ولعمل الأرز المعمر الحلو

مكونات عمل الأرز المعمر الحلو:

كوب ونصف أرز مصري

كيلو لبن حليب بلدى

كوب سكر

علبة قشدة

2 ملعقة زبد بلدى

رشة فانيليا

رشة قرفة

ربع كوب جوز هند

للتزيين

مكسرات مجروشة

طريقة عمل الأرز المعمر الحلو:

نغسل الأرز جيدًا، ونضعه في صينية فرن متوسطة.

نضيف له اللبن الحليب والزبد وجوز الهند والسكر والقرفة والفانيليا ونقلب جيدا.

ثم نرفع الخليط على النار حتى يبدأ اللبن فى الغليان.

ثم توزع القشدة على الوجه، وندخل الصينية على الفور إلى الفرن الساخن.

ونتركه حتى يحمر لونه، حيث يحتاج من نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع ويصبح جاهزا.

ثم نخرجه من الفرن ونتركها يهدأ قليلا، ثم نزينه بالمكسرت حسب الرغبة ونقطعه ويقدم ساخنا.

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