طريقة عمل المهلبية، حلوى باردة في الصيف وسريعة التحضير

طريقة عمل المهلبية، المهلبية من المثلجات الشهيرة التى تعتبر حلوى منزلية بسيطة واقتصادية يعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز وعادة تقدم فى فصل الصيف.

وطريقة عمل المهلبية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة وتغذيتهم لأن المهلبية لها قيمة غذائية عالية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل المهلبية.

مكونات عمل المهلبية:-

4 أكواب من الحليب السائل

4 ملاعق كبيرة من النشا

نصف كوب من السكر (أو حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد (اختياري لإضافة نكهة)

للتزيين

فستق حلبي مطحون، قرفة، أو جوز هند حسب الرغبة

طريقة عمل المهلبية:-

في كوب صغير، نذيب النشا في نصف كوب من الحليب البارد جيدا حتى لا يتكتل.

نضع باقي كمية الحليب (3.5 أكواب) في قدر على نار متوسطة، ونضيف السكر إليه، مع التحريك المستمر حتى يذوب السكر تماما.

عندما يسخن الحليب وقبل أن يغلي، نضيف خليط النشا المذاب تدريجيا مع التحريك المستمر.

نستمر بالتحريك حتى يثخن الخليط ويأخذ قوام المهلبية المعروف.

ثم نضيف ماء الزهر أو ماء الورد ونحرك قليلا.

نوزع المهلبية في كاسات أو أطباق صغيرة، ونتركها تبرد قليلا ثم نضعها في الثلاجة حتى تبرد تماما.

عند التقديم، نزين الوجه بالفستق الحلبي أو القرفة أو جوز الهند حسب الرغبة.

يمكن استخدام حليب نباتي (مثل حليب اللوز أو جوز الهند) لجعل الوصفة نباتية.

يمكن تقليل كمية السكر أو استبداله بالعسل أو محليات طبيعية.

طريقة عمل المهلبية

ولعمل الأرز باللبن

مكونات عمل الأرز باللبن:-

كيلو لبن حليب

نصف كوب أرز

3 كوب ماء

كوب إلا ربع سكر

2 ملعقة كبيرة نشاء

2 ملعقة كبيرة لبن بودر

كيس فانيليا

علبة قشدة

كيس كريم شانتيه

طريقة عمل الأرز باللبن:-

-نغسل الأرز ونضعه فى حلة إلى النار ونضيف له 3 كوب ماء، ونتركه على النار الهادئة حتى تمام نضج الأرز.

-ثم نضيف اللبن والسكر والفانليا للأرز ونقلب حتى الغليان.

-ثم نحضر بولة ونذوب بها النشاء فى ربع كوب لبن مثلج ونضيف لهم اللبن البودر والكريم شانتيه والقشدة ونقلب جيدا حتى يتحول الخليط إلى سائل متجانس.

-ثم نضيف الخليط إلى الأرز باللبن بعد الغليان ونقلب جيدا حتى يغلى الخليط.

-نترك الخليط على النار يغلى لمدة 3 دقائق مع التقليب جيدا.

-ثم نرفع الأرز باللبن من على النار، ونصبه فى كاسات أو اطباق التقديم.

-نترك الأرز باللبن حتى يبرد تماما، ثم نضعه بالثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

-ثم نزين الأرز باللبن بالمكسرات أز البسكويت المجروش أو الشيكولاتة المجروشة أو القرفة حسب الرغبة.

-ويقدم الأرز باللبن باردا.

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