بث مباشر لمباراة أوروجواي ضد فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026

بث مباشر لمباراة أوروجواي ضد فنزويلا، انطلقت قبل قليل صافرة البداية للمواجهة القوية بين منتخبي أوروجواي وفنزويلا، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، الذي سيُقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك.

وتقام المباراة التي تتجه إليها أنظار عشاق كرة القدم بملعب “سنتيناريو” في مونتيفيديو.

ويدخل منتخب أوروجواي اللقاء وهو في المرتبة الخامسة في ترتيب الكونميبول برصيد 21 نقطة، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط خلف مركز التأهل المباشر، بعد تعثره الأخير بخسارته أمام باراجواي.

أما منتخب فنزويلا، وصيف المشهد خلف أوروجواي مباشرةً بـ18 نقطة، فاستعاد توازنه بانتصار ثمين على بوليفيا في الجولة الماضية، ويأمل بمواصلة صحوته نحو إنهاء أزمته الطويلة في المونديال.

يشير المحللون إلى أن أوروجواي مدفوعة لتحقيق الفوز لضمان الحفاظ على مركز متقدم، في حين تسعى فنزويلا لفرض التعادل على الأقل لتعزيز فرصها في التواجد ضمن المراكز المؤهلة أو التأهل عبر الملحق.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال قبل الجولة الـ16

1- الأرجنتين 34 نقطة

2- الإكوادور 24 نقطة

3- باراجواي 24 نقطة

4- البرازيل 22 نقطة

5- أوروجواي 21 نقطة

6- كولومبيا 21 نقطة

7- فنزويلا 18 نقطة

8- بوليفيا 14 نقطة

9- بيرو 11 نقطة

10- تشيلي 10 نقاط

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