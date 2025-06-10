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رياضة

العين الإماراتي يعلن ضم نجم مغربي جديد استعدادا لكأس العالم للأندية

نسيم الشاذلي صفقة
نسيم الشاذلي صفقة العين الإماراتي الجديدة، فيتو

أنهى العين الإماراتي، اليوم الثلاثاء، إجراءات تعاقده مع اللاعب المغربي نسيم الشاذلي لمدة 3 مواسم. 

ووقع اللاعب المغربي صاحب الـ 23 عامًا على عقود انتقاله إلى نادي العين الإماراتي، بعد نهاية إعارته إلى الجزيرة الإماراتي.

وجاءت صفقة اللاعب المغربي لتدعيم صفوف الفريق قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تنطلق يوم السبت المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

العين الإماراتي يعلن ضم نسيم الشاذلي، فيتو
العين الإماراتي يعلن ضم نسيم الشاذلي، فيتو

مجموعة العين في كأس العالم للأندية

ويلعب العين في المجموعة التي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والوداد المغربي.

ولعب الشاذلي مع أندية تروا ولوهافر في فرنسا، بجانب لوميل البلجيكي، كما لعب فترة قصيرة مع الوداد المغربي الذي أعاره للجزيرة.

 وواصل العين الإماراتي تدعيماته قبل كأس العالم للأندية بعد تعاقده مع حارس المرمى البرتغالي روي باتريسيو والظهير الأيسر الأرجنتيني فاكوندو زابالا.

رامي ربيعة ينضم للعين الإماراتي

وانضم أيضًا اللاعب المصري رامي ربيعة، بجانب الظهير النمساوي آديس ياسيتش، واللاعب المغربي يحيى بن خالق ومواطنه حسين رحيمي، والمدافع السلوفيني مارسيل راتينك.

ويأمل العين الظهور بمستويات طيبة في كأس العالم للأندية، رغم صعوبة مجموعته التي تضم مانشستر سيتي ويوفنتوس.

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العين يفوز وديا على أوكلاند سيتي

وخاض العين مباراة ودية ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي وفاز بها بهدف نظيف في معسكره بالولايات المتحدة.

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