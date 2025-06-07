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رياضة

العين الإماراتي يواصل تدريباته لمواجهة يوفنتوس في كأس العالم للأندية (صور)

العين
العين

واصل العين الإماراتي تدريباته في الولايات المتحدة الأمريكية قبل مواجهة يوفنتوس الإيطالي الخميس المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

انطلاق معسكر العين 

ومن المقرر أن يخوض العين الذي يضم المدافع المصري رامي ربيعة مباراتين وديتين خلال المعسكر قبل انطلاق مشاركته الرسمية في كأس العالم للأندية.

ويتواجد العين بالمجموعة السابعة التي تضم كل من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد الرياضي المغربي.

وكانت بعثة الفريق وصلت الأربعاء، إلى واشنطن استعدادًا للمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا من جميع أنحاء العالم.

ويفتتح العين مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة يوفنتوس الإيطالي، يوم الخميس 19 يونيو  الجاري على ملعب أودي فيلد في واشنطن، فيما يواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الإثنين 23 يونيو على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم في أتلانتا، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة فريق الوداد المغربي، يوم الأحد 26 يونيو على ملعب أودي فيلد.

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