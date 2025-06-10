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رياضة

رسميا، مانشستر سيتي يضم ريان شرقي قبل كأس العالم للأندية

ريان شرقي
ريان شرقي

أعلن مانشستر سيتي عن تعاقده مع ريان شرقي قادمًا من ليون الفرنسي، حيث وقع الجناح صاحب الـ 21 عامًا عقدًا لمدة خمس سنوات، قبل كأس العالم للأندية.

مانشستر سيتي يضم ريان شرقي

يتمتع شرقي، خريج أكاديمية ليون، بخبرة واسعة على الرغم من صغر سنه، حيث لعب 185 مباراة مع نادي طفولته حيث اكتسب شهرة واسعة كواحد من أكثر المواهب الشابة إبداعًا وإثارة في كرة القدم الأوروبية.

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ظهر شرقي مع الفريق الأول وهو يبلغ 16 عامًا في أكتوبر 2019، وسرعان ما ترك بصمته، ليصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ ليون بهدفه في يناير 2020.

وفي وقت لاحق من ذلك الموسم، أصبح أصغر لاعب يشارك في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عندما دخل بديلًا خلال مباراة ليون ضد بايرن ميونيخ.

أصبح الجناح لاعبًا أساسيًا مع الفريق الفرنسي في موسم 2022/2023، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد أبرز لاعبي الدوري الفرنسي.

واستدعي من مقاعد البدلاء في أول ظهور له مع فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية الأسبوع الماضي ضد إسبانيا، وساهم في عودة قوية في اللحظات الأخيرة من المباراة بعد تأخره بنتيجة 5-1، مسجلًا هدفًا أيضًا، قبل أن تهزم فرنسا في النهاية بنتيجة 5-4.

سيكون شرقي متاحًا للمشاركة مع فريق بيب جوارديولا، بدءًا من كأس العالم للأندية التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد توقيع عقده، أعرب شرقي عن سعادته بهذه الخطوة، وقال: “هذا حلم بالنسبة لي”.

وتابع: “بصراحة، الانضمام إلى نادٍ مثل مانشستر سيتي والحصول على فرصة اتخاذ الخطوة التالية في مسيرتي المهنية هو أمر مميز للغاية”.

وأضاف: “لقد عملت بجد من أجل هذا طوال حياتي، أعشق هذه الرياضة وأتطلع بشوق إلى تطوير مهاراتي هنا في مانشستر مع بيب وجهازه الفني”.

وأشار ريان: “الجميع يعلم مدى روعة مانشستر سيتي، لقد حقق نجاحًا باهرًا لسنواتٍ عديدة، ومسؤولية مساعدة الفريق على مواصلة الفوز هي مسؤولية أرغب في تحملها”.

وأكد: “لن أترك ليون إلا من أجل مشروع أؤمن به حقًا، وكل شيء في مانشستر سيتي يوحي بإمكانية تطوير أدائي ومساعدة الفريق على النجاح في المستقبل”.

وشدد: “لا أطيق الانتظار لأظهر لجماهير مانشستر سيتي ما أستطيع فعله”.

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